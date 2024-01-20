Шахтер Донецк

В воскресенье, 21-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и болгарский «Лудогорец». Матч пройдет в Анталии (Турция), на поле стадиона «Regnum Sports Center», начало в 16:30.

Постепенно приближаемся к концу января, поэтому пора действующему чемпиону Украины пожить полноценной жизнью тренировочных сборов с товарищескими матчами в расписании. Совсем скоро предстоит играть против французского «Марселя» в плей-офф Лиги Европы УЕФА, поэтому нужно быть готовыми. Первым соперником будет болгарский «Лудогорец», который в прошлом сезоне в двенадцатый раз подряд выиграл чемпионский титул, но в текущей кампании пока что идет на втором месте с отставанием в три очка от лидера. Прямо как «Шахтер», поэтому у хорошо знакомых друг другу соперников будет, что рассказать при встрече.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Лудогорец», за которой можно следить в украинской версии сайта.