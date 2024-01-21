Костюк отреагировала на российский флаг в соцсетях US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк после победы над Марией Тимофеевой (6:2, 6:1) прокомментировала появление российского флага в социальных US Open возле фамилии и имени своей соперницы, которая выступает в «нейтральном» статусе.

«Мы неоднократно задавали вопрос, что такое статус нейтрального спортсмена. Потому что его фактически не существует. Неоднократно эти спортсмены сами говорили, что все знают, какие страны они представляют. Руководство их стран постоянно говорит, что это их спортсмены и мир об этом знает. Международные СМИ в своих публикациях пишут, что это российские и белорусские спортсмены. У многих спортсменов в соцсетях висит их флаг.

Сегодня 697 день полномасштабной войны. А спортивный мир продолжает промотировать страну-убийцу и страну, которая использует своих спортсменов как часть убивающей пропаганды. Я призываю представителей СМИ, чиновников, спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения «русского мира», – написала украинка в соцсетях.

Отметим, что та публикация была удалена лишь через шесть часом после появления.