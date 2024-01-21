Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Australian Open
21 января 2024, 15:30 | Обновлено 21 января 2024, 15:31
2265
3

Костюк отреагировала на российский флаг в соцсетях US Open

Марта шокирована такими действиями

21 января 2024, 15:30 | Обновлено 21 января 2024, 15:31
2265
3
Костюк отреагировала на российский флаг в соцсетях US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк после победы над Марией Тимофеевой (6:2, 6:1) прокомментировала появление российского флага в социальных US Open возле фамилии и имени своей соперницы, которая выступает в «нейтральном» статусе.

«Мы неоднократно задавали вопрос, что такое статус нейтрального спортсмена. Потому что его фактически не существует. Неоднократно эти спортсмены сами говорили, что все знают, какие страны они представляют. Руководство их стран постоянно говорит, что это их спортсмены и мир об этом знает. Международные СМИ в своих публикациях пишут, что это российские и белорусские спортсмены. У многих спортсменов в соцсетях висит их флаг.

Сегодня 697 день полномасштабной войны. А спортивный мир продолжает промотировать страну-убийцу и страну, которая использует своих спортсменов как часть убивающей пропаганды. Я призываю представителей СМИ, чиновников, спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения «русского мира», – написала украинка в соцсетях.

Отметим, что та публикация была удалена лишь через шесть часом после появления.

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фото US Open Марта Костюк Мария Тимофеева Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Александр
пидорастический флаг ватников
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+6
alex55
молодчина Марта.
Ответить
+6
Arctic
Провокація, випадкова або спланована ще не незнати
Ответить
0
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