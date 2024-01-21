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  4. Костюк расхвалила Гофф и прокомментировала предстоящий матч 1/4 финала АО
Australian Open
21 января 2024, 10:31 |
568
6

Костюк расхвалила Гофф и прокомментировала предстоящий матч 1/4 финала АО

Предположительно, Марта сыграет против Коко во вторник, 23 января

21 января 2024, 10:31 |
568
6
Костюк расхвалила Гофф и прокомментировала предстоящий матч 1/4 финала АО
Twitter. Коко Гофф и Марта Костюк

В ночь на 21 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 33) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024, обыграв в 4-м раунде мейджора россиянку Марию Тимофееву (WTA 170).

После завершения встречи украинка провела пресс-конференцию, на которой прокомментировала предстоящий поединок против 4-й ракетки мира Коко Гофф:

– В следующем матче против Коко Гофф явно стоит непростая задача. Что вы думаете о ней как о конкурентке, как о участницу Тура, и что, по вашему мнению, является для вас наибольшей проблемой в будущем с ней поединке?

– Она была в Туре столько же, сколько и я. Через год после моего выступления она уже играла очень хорошо. Она играла в четвертом раунде Уимблдона и третьем раунде Открытого чемпионата США, кажется, в 2019 году. Так что это было примерно на год позже меня. Она на два года моложе меня. Она проводит в Туре почти столько же времени, сколько и я, но она определенно добилась большего, чем я (смеется).

Она молода, но очень опытна, потому что она уже долго выступает на высоком уровне. Она – серьезный конкурент. У нее очень быстрая подача, особенно первая. Очень сильный удар слева. Она выиграла титул в Окленде, победив Элину в финале. Я бы сказал, что она определенно в хорошей форме.

Мы играли два года назад. Это был очень равный матч. Я не знаю. Это будет захватывающе. Мне действительно нечего терять. Я в своем первом четвертьфинале. Она входит в топ-5 игроков. Я просто хочу выйти на корт и сыграть по-настоящему агрессивно. И просто наслаждаться этим турниром, – сказала Марта.

В 1/4 финала Australian Open 2024 Костюк сыграет против 4-й ракетки мира из США и победительницы US Open 2023 Коко Гофф. Встреч состоится во вторник, 23 января.

Видеозапись пресс-конференции Марты Костюк

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Марта Костюк Коко Гофф Australian Open 2024 пресс-конференция
Источник ASAP text
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Комментарии 6
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EbuKacapa
На этом Марта и пакует чемоданы 
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EbuKacapa
Когда Ахметова посадят за сдачу Донбасса касапам я посмотрю в какой лиге аматоров будет гнить ваш фк сепар 
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EbuKacapa
Я обосцу голову Даши срны когда его будут ипать в Марселе 
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0
EbuKacapa
Ваш зеля жил в машкве 6 лет это все что нужно знать о нем и о вас турве фаны шахты сепарской
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EbuKacapa
Порошенко лидер которого боялась Рабзея а зеля клоун которого ипали в машкве когда он играл в КВН 
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EbuKacapa
Тупое быдло голосовавшее за зелю вы все будете сидеть как и ваш зе клоун 
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