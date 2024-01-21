Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Australian Open
21 января 2024, 10:07 | Обновлено 21 января 2024, 10:28
1635
19

Марта КОСТЮК: «Украина не была взята за 3 дня. Это было похоже на чудо»

Украинка в очередной раз напомнила о войне, которую развязала россия

21 января 2024, 10:07 | Обновлено 21 января 2024, 10:28
1635
19
Марта КОСТЮК: «Украина не была взята за 3 дня. Это было похоже на чудо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 21 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 33) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024, обыграв в 4-м раунде мейджора россиянку Марию Тимофееву (WTA 170).

После завершения встречи украинка провела пресс-конференцию, на которой ее в очередной раз спросили о войне в Украине, которую развязала россия:

– Возвращаясь к политической ситуации в Украине. В последний раз, когда вы были здесь, вы сказали, что каждый раз, когда вы выходите на корт, вы посылаете людям сообщение о том, что война все еще продолжается. Считаете ли вы, что теперь, когда в центре внимания три девушки из Украины, это может снова стать более серьезной проблемой?

– Прежде всего, я не понимаю, почему это проблема.

– Я имею в виду проблему в том смысле, что это тема, о которой люди говорят.

– Я на это надеюсь, потому что, как я уже сказала, многим действительно кажется, что все кончено. Произошло нечто невероятное. Украина не была взята за три дня, в том числе и в Киеве. Знаете, это было похоже на чудо.

Я чувствую, что это уже не чудо, так зачем об этом говорить? Да, я надеюсь, что девочки смогут продолжать делать то, что они делают, и напоминать об этом как можно больше.

Конкретно для меня это непросто – я буду говорить о себе – что для того, чтобы донести как можно более полную информацию обо всем, что происходит в Украине, мне нужно постоянно следить за новостями, а мне это нужно чтобы знать, что происходит, потому что мне никто не звонит из Украины, типа: «Привет, Марта, это, это, это произошло сегодня, это самые яркие моменты или что-то в этом роде».

Я должна сама просмотреть всю информацию и посмотреть, как лучше всего представить ее людям, чтобы они поняли ее самым простым способом. У меня есть дополнительная обязанность, которой, я думаю, нет у других игроков, я имею в виду из других стран.

Да, иногда новости не очень хорошие, и это действительно может – как вы говорите – изменить настроение, изменить ваш боевой дух и так далее, потому что бывают моменты, когда вы действительно находитесь на грани того, чтобы сдаться, и на грани непонимания, почему мир устроен так, а не иначе.

Я просто стараюсь через это расти и стараюсь утвердиться по-разному, даже не для людей, а в первую очередь для себя. Я думаю, что мы продолжим идти и побеждать.

– Очевидно, это исторический турнир для украинских игроков. В то же время вы говорили о том, насколько травмирующими были последние два года. Как вы считаете, почему украинские игроки смогли добиться успеха, несмотря на сложные личные обстоятельства?

– Очень хороший вопрос. Я не знаю. Правда не знаю. Я думаю, это просто показывает, что нет предела человеческим возможностям противостоять стрессу и всему, что с ним связано.

Лично для меня это было очень сложно, но в то же время я очень выросла как личность. Самые странные вещи, которые произошли, помогли мне так быстро вырасти. Если бы в моей жизни никогда не было войны, не думаю, что я смогла бы вырасти так сильно, как выросла за последние два года.

Я не знаю. Я думаю, дело в перспективе, в том, как вы это воспринимаете, потому что происходят разные вещи. Но я думаю, не нужно воспринимать их как бремя или типа: «О, почему это происходит со мной, а не с другими людьми». Я думаю, что каждый человек постоянно испытывает подобные чувства. Не постоянно, а время от времени. Чем больше вы сможете свести к минимуму это чувство жертвы, тем легче вам будет жить.

Я имею в виду, что очень горжусь всеми нами, честно говоря, за то, что мы так долго стояли и не теряли веру, и все еще боремся и боремся за нашу страну и права. Я думаю, это просто показывает, насколько силен украинский народ, – сказала Марта.

Видеозапись пресс-конференции Марты Костюк

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Марта Костюк российско-украинская война Australian Open 2024 Мария Тимофеева
Источник ASAP text
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Комментарии 20
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Swed
"за три дня" это же образное выражение,  типа "как два пальца об****ть".
Зато  25 февраля 2022 года российские войска зашли в город Мелитополь, из которого украинские войска отступили днём ранее.
Спустя два дня с начала вторжения россии на Украину войска рф захватили
бердянский порт, а на следующий день — оккупировали город Бердянск.
3-4 марта - Энергодар и ЗАЭС.
 Там и сидят уже почти 2 года... (((
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+1
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EbuKacapa
Костюк тупая как и её мамка 
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0
EbuKacapa
Расскажи марта о своем бывшем епаре касапе который ипал тебя во всех позах овца 
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0
Viktor Shuper
забаньте цього ідіота, він рашист якийсь походу
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0
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Viktor Shuper
ну те, що воно пише, то явно або рашист і прийшов пропаганду бидло-країни вливати, або порохобот якийсь
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-2
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EbuKacapa
Зато Ермак и язеля сделали из Украины кндр без свободы на труд и свободу передвижения я уже не говорю про баны формирование тцк 
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-3
EbuKacapa
Это не чудо это сотни тысяч убитых в Мариуполе за которые ответит Зе клован 
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-4
EbuKacapa
Зеля ещё сдаст и Украину и всех так как он пидр 
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-5
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EbuKacapa
Просто зеле который хотел сдать Украину военные зажали яйца в дверях 
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-5
EbuKacapa
Полно убитых военных и гражданских а не чудо вам там хорошо мажоры ипаные 
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-6
EbuKacapa
За три дня только Фк крот всосет шляпу Марселя 
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-6
EbuKacapa
Марта иди спи уже походу выпила вина пару стаканов 
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-6
EbuKacapa
Речь шла о Киеве а не Украине, дура 
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-7
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