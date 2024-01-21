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  4. ВИДЕО. Как Костюк во 2-м матче подряд закрыла россиянку на Australian Open
WTA
21 января 2024, 09:11 |
1309
1

ВИДЕО. Как Костюк во 2-м матче подряд закрыла россиянку на Australian Open

Марта в двух сетах разгромила Марию Тимофееву в 1/8 финала австралийского мейджора

21 января 2024, 09:11 |
1309
1
ВИДЕО. Как Костюк во 2-м матче подряд закрыла россиянку на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка в двух сетах уничтожила Марию Тимофееву (WTA 170), которая выступает в «нейтральном» статусе.

Встреча завершилась за 1 час и 16 минут со счетом 6:2, 6:1 в пользу Костюк. В предыдущем раунде Марта вырвала победу у Элины Аванесян.

Для Костюк это будет первый в карьере четвертьфинал на уровне турниров серии Grand Slam. До этого ее лучшим результатом был 4-й раунд на Ролан Гаррос в 2021 году, где она уступила Иги Свентек.

В четвертьфинале Australian Open 2024 Марта сыграет против 4-й ракетки мира Коко Гофф.

Видеообзор матча Марта Костюк – Мария Тимофеева

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видео Марта Костюк Мария Тимофеева Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Vlad Holl
Красуня у всіх відношеннях.
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