Товарищеские матчи
Другие новости21 января 2024, 04:30 | Обновлено 21 января 2024, 05:02
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Товарищеские матчи. США минимально уступили Словении
Команды провели контрольный поединок
21 января 2024, 04:30 | Обновлено 21 января 2024, 05:02
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Состоялся товарищеский поединок, в котором приняли участие национальные сборные США и Словении. Минимальную победу в матче одержали европейцы. Гол в первом тайме забил Градисар.
Товарищеский матч
США – Словения – 0:1
Гол: Градисар, 26
Также 20 января состоялся спарринг американского клуба «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси и украинец Серий Кривцов, против сборной Сальвадора. Он закончился ничьей 0:0.
События матча
26’
ГОЛ ! Мяч забил Nejc Gradisar (Словения).
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