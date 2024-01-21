Товарищеские матчи. США минимально уступили Словении

Состоялся товарищеский поединок, в котором приняли участие национальные сборные США и Словении. Минимальную победу в матче одержали европейцы. Гол в первом тайме забил Градисар.

Товарищеский матч

США – Словения – 0:1

Гол: Градисар, 26

Также 20 января состоялся спарринг американского клуба «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси и украинец Серий Кривцов, против сборной Сальвадора. Он закончился ничьей 0:0.