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Товарищеские матчи
США
20.01.2024 22:00 – FT 0 : 1
Словения
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21 января 2024, 04:30 | Обновлено 21 января 2024, 05:02
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0

Товарищеские матчи. США минимально уступили Словении

Команды провели контрольный поединок

21 января 2024, 04:30 | Обновлено 21 января 2024, 05:02
21
0
Товарищеские матчи. США минимально уступили Словении
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся товарищеский поединок, в котором приняли участие национальные сборные США и Словении. Минимальную победу в матче одержали европейцы. Гол в первом тайме забил Градисар.

Товарищеский матч

США – Словения – 0:1

Гол: Градисар, 26

Также 20 января состоялся спарринг американского клуба «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси и украинец Серий Кривцов, против сборной Сальвадора. Он закончился ничьей 0:0.

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Nejc Gradisar (Словения).
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Источник Sport.ua
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