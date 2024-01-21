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  4. Брентфорд – Ноттингем Форест – 3:2. Ярмолюк вышел на замену. Видео голов
Чемпионат Англии
Брентфорд
20.01.2024 19:30 – FT 3 : 2
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 января 2024, 02:20 | Обновлено 21 января 2024, 02:40
48
0

Брентфорд – Ноттингем Форест – 3:2. Ярмолюк вышел на замену. Видео голов

Украинец появился на поле в конце матча

21 января 2024, 02:20 | Обновлено 21 января 2024, 02:40
48
0
Брентфорд – Ноттингем Форест – 3:2. Ярмолюк вышел на замену. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 21 тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Игра окончилась победой хозяев со счетом 3:2.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на поле со скамейки запасных на 90+7 минуте и успел провести четыре минуты до конца матча.

АПЛ. 21 тур

Брентфорд – Ноттингем Форест – 3:2

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Неаль Мопе (Брентфорд).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Ми (Брентфорд).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Данило (Ноттингем Форест).
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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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