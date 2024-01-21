20.01.2024 19:30 – FT 3 : 2
Англия21 января 2024, 02:20 | Обновлено 21 января 2024, 02:40
48
0
Брентфорд – Ноттингем Форест – 3:2. Ярмолюк вышел на замену. Видео голов
Украинец появился на поле в конце матча
21 января 2024, 02:20 | Обновлено 21 января 2024, 02:40
48
0
Состоялся матч 21 тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Игра окончилась победой хозяев со счетом 3:2.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на поле со скамейки запасных на 90+7 минуте и успел провести четыре минуты до конца матча.
АПЛ. 21 тур
Брентфорд – Ноттингем Форест – 3:2
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Неаль Мопе (Брентфорд).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Ми (Брентфорд).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Данило (Ноттингем Форест).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 20 января 2024, 19:27 10
Елизавета Котляр завершила выступления на юниорском австралийского мейджоре
Теннис | 20 января 2024, 04:05 33
Даяна выиграла у Эммы Наварро в третьем раунде австралийского мейджора
Футбол | 21.01.2024, 00:24
Футбол | 20.01.2024, 11:58
Теннис | 20.01.2024, 13:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.01.2024, 01:59 4
19.01.2024, 13:59 3
19.01.2024, 11:14 30
20.01.2024, 10:16 8
20.01.2024, 05:01 6
20.01.2024, 00:04 48
19.01.2024, 08:01 75
19.01.2024, 07:18 4