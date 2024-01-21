Брентфорд – Ноттингем Форест – 3:2. Ярмолюк вышел на замену. Видео голов

Состоялся матч 21 тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Игра окончилась победой хозяев со счетом 3:2.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на поле со скамейки запасных на 90+7 минуте и успел провести четыре минуты до конца матча.

АПЛ. 21 тур

Брентфорд – Ноттингем Форест – 3:2