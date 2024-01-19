Брентфорд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 января в 19:30 поединок 21-го тура Английской Премьер-Лиги
В субботу, 20 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
После 20 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «Брентфорд» занимает 16 строчку с 19 очками, а «Ноттингем Форест» идет 15 с 20 очками.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Брентфорд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывшему игроку «Динамо» пришлось установить новый замок
Икер Касильяс отметил игру Андрея в воротах королевского клуба