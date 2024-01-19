В субботу, 20 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

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Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «Брентфорд» занимает 16 строчку с 19 очками, а «Ноттингем Форест» идет 15 с 20 очками.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Брентфорд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брентфорд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

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