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Чемпионат Англии
Брентфорд
20.01.2024 19:30 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 января 2024, 10:26 |
64
0

Брентфорд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 января в 19:30 поединок 21-го тура Английской Премьер-Лиги

19 января 2024, 10:26 |
64
0
Брентфорд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «Брентфорд» занимает 16 строчку с 19 очками, а «Ноттингем Форест» идет 15 с 20 очками.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Брентфорд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брентфорд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Трансляция матча В эфире

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Ноттингем Форест Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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