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Чемпионат Англии
Брентфорд
20.01.2024 19:30 – FT 3 : 2
Ноттингем Форест
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Англия
20 января 2024, 21:44 | Обновлено 20 января 2024, 22:42
279
1

Брентфорд обыграл Ноттингем. Тоуни вернулся и забил, Ярмолюк сыграл 4 мин

Завершился последний матч игрового дня в АПЛ

20 января 2024, 21:44 | Обновлено 20 января 2024, 22:42
279
1
Брентфорд обыграл Ноттингем. Тоуни вернулся и забил, Ярмолюк сыграл 4 мин
Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд – Ноттингем Форест

В субботу, 20 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». Победу в матче одержали хозяева со счетом 3:2.

За «Брентфорд» впервые за 8 месяцев сыграл звездный нападающий Айван Тоуни, который и забил первый гол хозяев в матче. Победный гол в игре провел Нил Мопе на 68-й минуте.

Егор Ярмолюк начал матч на скамье запасных «Брентфорда» и вышел на поле уже в конце игры, на 90+7 минуте.

АПЛ. 21-й тур, 20 января.

Брентфорд – Ноттингем Форест – 3:2

Голы: Тоуни, 19, Ми, 59, Мопе, 68 – Данилу, 3, Вуд, 65.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Ноттингем Форест Айван Тоуни чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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Iigor6583
Поліровщику лавки потрібно вже показувати свою прить. 
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