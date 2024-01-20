Брентфорд обыграл Ноттингем. Тоуни вернулся и забил, Ярмолюк сыграл 4 мин

В субботу, 20 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». Победу в матче одержали хозяева со счетом 3:2.

За «Брентфорд» впервые за 8 месяцев сыграл звездный нападающий Айван Тоуни, который и забил первый гол хозяев в матче. Победный гол в игре провел Нил Мопе на 68-й минуте.

Егор Ярмолюк начал матч на скамье запасных «Брентфорда» и вышел на поле уже в конце игры, на 90+7 минуте.

АПЛ. 21-й тур, 20 января.

Брентфорд – Ноттингем Форест – 3:2

Голы: Тоуни, 19, Ми, 59, Мопе, 68 – Данилу, 3, Вуд, 65.

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