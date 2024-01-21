Удинезе – Милан – 2:3. Камбек на фоне скандала. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 21 тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Удинезе» принимал «Милан». Игра закончилась викторией гостей со счетом 2:3, победу им принесли точные удары Йовича и Окафора в конце игры.

В первом тайме игра останавливалась из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков «Удинезе» в адрес вратаря «Милана» Майка Меньяна.

Серия А. 21 тур

Удинезе – Милан – 2:3

Голы: Самарджич, 42, Товен, 62 – Лофтус-Чик, 31, Йович, 83, Окафор, 90+3

Милан: Меньян, Калабрия (Флоренци, 75), Кьер, Габбия, Эрнандес, Лофтус-Чик, Адли, Рейндерс (Окафор, 68), Пулишич (Йович, 75), Леау, Жиру.