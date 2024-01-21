Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удинезе – Милан – 2:3. Камбек на фоне скандала. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Удинезе
20.01.2024 21:45 – FT 2 : 3
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 января 2024, 02:01 | Обновлено 21 января 2024, 02:23
107
0

Удинезе – Милан – 2:3. Камбек на фоне скандала. Видео голов и обзор матча

Закончился матч 21 тура Серии А

21 января 2024, 02:01 | Обновлено 21 января 2024, 02:23
107
0
Удинезе – Милан – 2:3. Камбек на фоне скандала. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 21 тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Удинезе» принимал «Милан». Игра закончилась викторией гостей со счетом 2:3, победу им принесли точные удары Йовича и Окафора в конце игры.

В первом тайме игра останавливалась из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков «Удинезе» в адрес вратаря «Милана» Майка Меньяна.

Серия А. 21 тур

Удинезе – Милан – 2:3

Голы: Самарджич, 42, Товен, 62 – Лофтус-Чик, 31, Йович, 83, Окафор, 90+3

Милан: Меньян, Калабрия (Флоренци, 75), Кьер, Габбия, Эрнандес, Лофтус-Чик, Адли, Рейндерс (Окафор, 68), Пулишич (Йович, 75), Леау, Жиру.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Милан).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Удинезе).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Лазар Самарджич (Удинезе).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Лофтус-Чик (Милан).
По теме:
Тунис и Мали разошлись миром на Кубке африканских наций
Кельн – Боруссия Д – 0:4. Уничтожение козлов. Видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Байер – 2:3. Камбек фармацевтов. Видео голов и обзор матча
Милан Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский футболист занялся агентской деятельностью
Футбол | 21 января 2024, 00:07 0
Известный украинский футболист занялся агентской деятельностью
Известный украинский футболист занялся агентской деятельностью

Не так давно экс-форвард сборной Украины собирался баллотироваться в президенты УАФ

Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 21 января 2024, 00:40 11
Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open

21 января украинка проведет поединок 1/8 финала австралийского мейджора

Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Теннис | 20.01.2024, 04:05
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Теннис | 20.01.2024, 08:56
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Футбол | 20.01.2024, 19:22
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
20.01.2024, 05:01 6
Теннис
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
19.01.2024, 17:23 6
Футбол
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
20.01.2024, 12:36 22
Теннис
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
19.01.2024, 11:14 30
Футбол
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
19.01.2024, 19:15 345
Футбол
Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
19.01.2024, 07:55 3
Теннис
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
19.01.2024, 07:18 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем