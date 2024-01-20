Рома победила в дебютном матче Де Росси, Милан вырвал 3 очка в Удинезе
Состоялось два матча в итальянском чемпионате
Сегодня, 20 января, состоялись матчи 21-го тура Серии А.
«Рома» с новым наставником Даниэле Де Росси на домашнем поле справилась с «Вереной».
«Милан» вырвал победу у «Удинезе», сначала счет во встрече сравнял Лука Йович на 83-й, а через десять минут победу для «россонери» вырвал Ноа Окафор. В игре также произошел расистский скандал с участием французского вратаря Майка Меньяна, из-за чего матч был приостановлен.
Серия А. 21-й тур, 20 января
Рома – Верона – 2:1
Голы: Лукаку, 11, Пеллегрини, 25 – Фолоруншо, 76.
Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Льоренте, Хейсен, Спинаццола (Кристенсен, 28), Паредес, Пеллегрини, Бове, Эль-Шаарави (Белотти, 81), Дибала (Залевски, 57), Лукаку.
Верона: Монтипо, Давидович, Маньяни, Кабаль, Сапонара (Крус, 77), Сердар, Фолоруншо, Суслов, Тшатшуа, Жорди Мбоула (Бонаццоли, 46), Джурич (Анри, 77).
Удинезе – Милан – 2:3
Голы: Самарджич, 42, Товен, 62 – Лофтус-Чик, 31, Йович, 83, Окафор, 90+3.
Удинезe: Окойе, Эбоселе (Эхизибуэ, 60), Перес, Жоау Феррейра, Кристенсен, Камара, Саррага, Перейра (Товен, 46), Уолас, Ловрич, Самарджич (Пайеро, 60), Лукка (Саксесс, 76).
Милан: Меньян, Калабрия (Флоренци, 75), Кьер, Габбия, Эрнандес, Лофтус-Чик, Адли, Рейндерс (Окафор, 68), Пулишич (Йович, 75), Леау, Жиру.
AC Milan. Win. 💪#UdineseMilan #SempreMilan @Acqua_Lete pic.twitter.com/Rh2OKX6VIa— AC Milan (@acmilan) January 20, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинке предстоит сразится с экс-первой ракеткой мира, у которой два титула в Мельбурне
Украинец сможет зарабатывать на 3 миллиона больше