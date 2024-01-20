Рома победила в дебютном матче Де Росси, Милан вырвал 3 очка в Удинезе

Сегодня, 20 января, состоялись матчи 21-го тура Серии А.

«Рома» с новым наставником Даниэле Де Росси на домашнем поле справилась с «Вереной».

«Милан» вырвал победу у «Удинезе», сначала счет во встрече сравнял Лука Йович на 83-й, а через десять минут победу для «россонери» вырвал Ноа Окафор. В игре также произошел расистский скандал с участием французского вратаря Майка Меньяна, из-за чего матч был приостановлен.

Серия А. 21-й тур, 20 января

Рома – Верона – 2:1

Голы: Лукаку, 11, Пеллегрини, 25 – Фолоруншо, 76.

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Льоренте, Хейсен, Спинаццола (Кристенсен, 28), Паредес, Пеллегрини, Бове, Эль-Шаарави (Белотти, 81), Дибала (Залевски, 57), Лукаку.



Верона: Монтипо, Давидович, Маньяни, Кабаль, Сапонара (Крус, 77), Сердар, Фолоруншо, Суслов, Тшатшуа, Жорди Мбоула (Бонаццоли, 46), Джурич (Анри, 77).

Удинезе – Милан – 2:3

Голы: Самарджич, 42, Товен, 62 – Лофтус-Чик, 31, Йович, 83, Окафор, 90+3.

Удинезe: Окойе, Эбоселе (Эхизибуэ, 60), Перес, Жоау Феррейра, Кристенсен, Камара, Саррага, Перейра (Товен, 46), Уолас, Ловрич, Самарджич (Пайеро, 60), Лукка (Саксесс, 76).



Милан: Меньян, Калабрия (Флоренци, 75), Кьер, Габбия, Эрнандес, Лофтус-Чик, Адли, Рейндерс (Окафор, 68), Пулишич (Йович, 75), Леау, Жиру.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А