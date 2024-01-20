Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома победила в дебютном матче Де Росси, Милан вырвал 3 очка в Удинезе
Чемпионат Италии
Рома
20.01.2024 19:00 – FT 2 : 1
Эллас Верона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
20 января 2024, 23:57 | Обновлено 21 января 2024, 00:04
214
0

Рома победила в дебютном матче Де Росси, Милан вырвал 3 очка в Удинезе

Состоялось два матча в итальянском чемпионате

20 января 2024, 23:57 | Обновлено 21 января 2024, 00:04
214
0
Рома победила в дебютном матче Де Росси, Милан вырвал 3 очка в Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноа Окафор

Сегодня, 20 января, состоялись матчи 21-го тура Серии А.

«Рома» с новым наставником Даниэле Де Росси на домашнем поле справилась с «Вереной».

«Милан» вырвал победу у «Удинезе», сначала счет во встрече сравнял Лука Йович на 83-й, а через десять минут победу для «россонери» вырвал Ноа Окафор. В игре также произошел расистский скандал с участием французского вратаря Майка Меньяна, из-за чего матч был приостановлен.

Серия А. 21-й тур, 20 января

Рома – Верона – 2:1
Голы: Лукаку, 11, Пеллегрини, 25 – Фолоруншо, 76.

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Льоренте, Хейсен, Спинаццола (Кристенсен, 28), Паредес, Пеллегрини, Бове, Эль-Шаарави (Белотти, 81), Дибала (Залевски, 57), Лукаку.

Верона: Монтипо, Давидович, Маньяни, Кабаль, Сапонара (Крус, 77), Сердар, Фолоруншо, Суслов, Тшатшуа, Жорди Мбоула (Бонаццоли, 46), Джурич (Анри, 77).

Удинезе – Милан – 2:3
Голы: Самарджич, 42, Товен, 62 – Лофтус-Чик, 31, Йович, 83, Окафор, 90+3.

Удинезe: Окойе, Эбоселе (Эхизибуэ, 60), Перес, Жоау Феррейра, Кристенсен, Камара, Саррага, Перейра (Товен, 46), Уолас, Ловрич, Самарджич (Пайеро, 60), Лукка (Саксесс, 76).

Милан: Меньян, Калабрия (Флоренци, 75), Кьер, Габбия, Эрнандес, Лофтус-Чик, Адли, Рейндерс (Окафор, 68), Пулишич (Йович, 75), Леау, Жиру.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

По теме:
По стопам Эвертона? С Наполи могут снять очки или оштрафовать
ВИДЕО. Скандал в Италии. Матч Милана был прерван из-за расистских выкриков
Саудовская компания хочет купить контрольный пакет акций Милана
Даниэле Де Росси Рома Рим Верона Милан Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Теннис | 20 января 2024, 08:56 19
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open

Украинке предстоит сразится с экс-первой ракеткой мира, у которой два титула в Мельбурне

Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Футбол | 20 января 2024, 19:22 16
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту

Украинец сможет зарабатывать на 3 миллиона больше

Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Теннис | 20.01.2024, 04:05
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Саудовская лига летом планирует потратить 2 миллиарда фунтов на трансферы
Футбол | 20.01.2024, 22:27
Саудовская лига летом планирует потратить 2 миллиарда фунтов на трансферы
Саудовская лига летом планирует потратить 2 миллиарда фунтов на трансферы
Дарио СРНА: «Кевин – будущая звезда мирового футбола»
Футбол | 20.01.2024, 17:42
Дарио СРНА: «Кевин – будущая звезда мирового футбола»
Дарио СРНА: «Кевин – будущая звезда мирового футбола»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
19.01.2024, 14:38 7
Футбол
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
19.01.2024, 07:18 4
Футбол
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
19.01.2024, 01:15 40
Футбол
Моуриньо определился с новым местом работы
Моуриньо определился с новым местом работы
19.01.2024, 13:59 3
Футбол
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
20.01.2024, 13:48 56
Теннис
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
19.01.2024, 11:14 30
Футбол
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
19.01.2024, 19:15 345
Футбол
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
19.01.2024, 08:01 75
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем