Дебютант Второй лиги расстался с капитаном, который прошел систему Динамо

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Денис Скепский, от услуг которого недавно отказался новый главный тренер бузовской «Нивы» Роман Локтионов, не будет играть и за «Кудровку». В осенней части сезона 36-летний Скепский провел за эту команду 20 официальных матчей и забил 3 мяча, был ее капитаном.

Ранее футболист поиграл за молодежные коллективы киевского «Динамо», запорожский «Металлург», «Десну», «Полтаву», «Черкасский Днепр», «Николаев», «Полесье» и «Викторию». Также Скепский выступал за команды трех стран ближнего зарубежья, в том числе московские «динамо» и «торпедо» (в россии уроженец Чернигова играл до 2014 года).

«Кудровка» — дебютант Второй лиги, где на данный момент занимает 6-е место. В планах президента клуба Романа Солодаренко (он же теперь владелец бузовской «Нивы») к 2030 году пробиться с «Кудровкой» в Лигу чемпионов.