Дебютант Второй лиги расстался с капитаном, который прошел систему Динамо
Денис Скепский покинул ФК «Кудровка» из Черниговской области
Как стало известно Sport.ua, полузащитник Денис Скепский, от услуг которого недавно отказался новый главный тренер бузовской «Нивы» Роман Локтионов, не будет играть и за «Кудровку». В осенней части сезона 36-летний Скепский провел за эту команду 20 официальных матчей и забил 3 мяча, был ее капитаном.
Ранее футболист поиграл за молодежные коллективы киевского «Динамо», запорожский «Металлург», «Десну», «Полтаву», «Черкасский Днепр», «Николаев», «Полесье» и «Викторию». Также Скепский выступал за команды трех стран ближнего зарубежья, в том числе московские «динамо» и «торпедо» (в россии уроженец Чернигова играл до 2014 года).
«Кудровка» — дебютант Второй лиги, где на данный момент занимает 6-е место. В планах президента клуба Романа Солодаренко (он же теперь владелец бузовской «Нивы») к 2030 году пробиться с «Кудровкой» в Лигу чемпионов.
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