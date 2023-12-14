Роман СОЛОДАРЕНКО: «Кудровка будет играть в Лиге чемпионов»

Новый владелец бузовской «Нивы» не собирается бросать родную «Кудровку». Об этом сам Роман Солодаренко рассказал в разговоре с корреспондентом Sport.ua.

– Роман, умеете вы удивлять в последнее время... То смена тренера и едва ли не смена дислокации «Кудровки», то покупка еще одного клуба. Как быстро появилась идея стать владельцем бузовской «Нивы»? И что теперь будет с «Кудровкой»?

– Почему удивлять? Я еще в прошлом году сказал: через семь лет «Кудровка» будет играть в Лиге чемпионов. Два года нам понадобится на выход и игру в Первой лиге, еще пять – на выступления в УПЛ. Возможно, война немножко притормозила этот процесс, но «Кудровка» была, есть и будет. И будет играть в Лиге чемпионов. По «Ниве», не скажу, что прям сразу решил взяться за этот проект, но все произошло довольно быстро. Не вижу никаких проблем в том, что у двух клубов будет один владелец, это не первый прецедент. Достаточно вспомнить «Альянс» и «Викторию». Или возьмите ЛНЗ и «Викторию», которые имели одного хозяина и вообще играли в одной лиге. А наши два клуба пока в разных лигах. Переживать за «Ниву» не следует, там будет команда, которая будет бороться за первую пятерку в Первой лиге.

– Переименовать «Ниву» в разгар сезона не получится. Ждать смены вывески уже летом?

– Это юридические вопросы. Я пока не хочу о них говорить, там будет работа для юристов.

– В первой части сезона «Нива» принимала соперников на стадионе «Юбилейный» в Буче. Где теперь команда будет проводить домашние матчи?

– У меня есть мысли по этому поводу, но окончательно этот вопрос не решен.

– Старый состав команды уже получил документы на руки. Возможно ли, что кто-то из футболистов таки останется в «Ниве»?

– Возможно. Я вам скажу, еще до того, как стало известно о закрытии «Нивы», «Кудровка» договорилась с двумя игроками из Бузовой. Но тогда они дали согласие на переход в «Кудровку», команду Второй лиги. Теперь нам надо будет комплектовать еще один состав, и кто из игроков где именно окажется – в «Кудровке» или «Ниве», – пока говорить рано. Наш спортивный директор Евгений Кушнир будет работать над построением структуры. Он работает над тем, я в нем уверен, желание у нас зашкаливает, поэтому думаю, у нас все получится.

– На когда запланирован выход обновленной «Нивы» из отпуска?

– 18 декабря мы соберемся теми, кто у нас есть, поработаем в течение шести дней, проведем два спарринга. А уже в январе, думаю, будет понимание, кто будет готовиться к весенней части сезона с «Кудровкой», а кто – с «Нивой».

Бузовская «Нива» по итогам осенней части сезона заняла 4-е место в группе А Первой лиги, набрав 27 очков. В турнирной таблице группы «Чемпионская» команда находится на девятой позиции.

«Кудровка» в первых 16 матчах во Второй лиге набрала 24 очка и идет шестой. Перед командой, которую в конце ноября возглавил Роман Локтионов, стоит задача получить по итогам сезона путевку в Первую лигу.