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Australian Open
20 января 2024, 23:35 | Обновлено 20 января 2024, 23:40
640
0

Букмекеры оценили шансы Костюк пробиться в 1/4 финала Australian Open 2024

В 4-м раунде австралийского мейджора Марта сыграет против Марии Тимофеевой

20 января 2024, 23:35 | Обновлено 20 января 2024, 23:40
640
0
Букмекеры оценили шансы Костюк пробиться в 1/4 финала Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 21 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) проведет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора Марта сыграет против представительницы страны 404 Марии Тимофеевой (WTA 170). Поединок состоится 2-м запуском на Kia Arena. Время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.

Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open

Букмекерские конторы назвали Костюк фавориткой встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.52. На успех Тимофеевой котировки выше – 2.76.

На 2:0 от Марты коэффициент составляет 2.38, а на 2:1 – 3.20. На то, что Тимофеева выиграет в двух партиях, можно поставить с коэффициентом 4.15. На 2:1 от россиянки – 4.20.

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Мария Тимофеева Марта Костюк Australian Open 2024 азарт котировки букмекеров
Источник Sport.ua
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