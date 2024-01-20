Букмекеры оценили шансы Костюк пробиться в 1/4 финала Australian Open 2024

В ночь на 21 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) проведет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора Марта сыграет против представительницы страны 404 Марии Тимофеевой (WTA 170). Поединок состоится 2-м запуском на Kia Arena. Время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.

Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open

Букмекерские конторы назвали Костюк фавориткой встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.52. На успех Тимофеевой котировки выше – 2.76.

На 2:0 от Марты коэффициент составляет 2.38, а на 2:1 – 3.20. На то, что Тимофеева выиграет в двух партиях, можно поставить с коэффициентом 4.15. На 2:1 от россиянки – 4.20.