Марта Костюк – Мария Тимофеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга Australian Open
21 января украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В 4-м раунде основы украинка сразится 20-летней Марии Тимофеевой (№170 WTA), которая стартовала в квалификации. Поединок состоится 2-м запуском на Kia Arena. Время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Магдалены Френх (№69 WTA) или Коко Гофф (№4 WTA).
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