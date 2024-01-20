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Australian Open
20 января 2024, 15:59 | Обновлено 20 января 2024, 16:00
272
0

Марта Костюк – Мария Тимофеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга Australian Open

20 января 2024, 15:59 | Обновлено 20 января 2024, 16:00
272
0
Марта Костюк – Мария Тимофеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

21 января украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 4-м раунде основы украинка сразится 20-летней Марии Тимофеевой (№170 WTA), которая стартовала в квалификации. Поединок состоится 2-м запуском на Kia Arena. Время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Магдалены Френх (№69 WTA) или Коко Гофф (№4 WTA).

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Источник Sport.ua
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