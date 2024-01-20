В ночь на 21 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) проведет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора Марта сыграет против представительницы страны 404 Марии Тимофеевой (WTA 170). Поединок состоится 2-м запуском на Kia Arena. Время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.

Марта Костюк

Давайте честно. Мало кто ожидал, что кроме Элины Свитолиной из украинских теннисисток кто-то еще выйдет во вторую неделю австралийского мейджора. А тут не только Эли, но еще и Даяна, и Марта.

Была ли легкая сетка у Костюк? Она не была сложной, но и легких на Grand Slam соперниц не бывает. Должна ли Марта снова закрывать «нейтралку»? Должна, даже обязана.

За 3 матча на Australian Open 2024 Марта провела 9 сетов и 7.5 часов в общей сложности на корте, не считая парного матча. В поединке против Аванесян был жесткий спад после 2:0 в первом сете. Костюк чуть ли не плакала, и казалось, что у нее проблемы с дыханием.

Аванесян – не топ, но матч по уровню был хорошим. Костюк, может, и не играла на все 100%, но точно пыталась и старалась, благодаря чему и вырвала победу.

Что касается статистики, то тут аж страшно смотреть: 54% выигранных поинтов на первой подаче, 43% на второй, 49 виннерсов против 67 анфорсов, 5 двойных (к слову, меньше чем с Мертенс, там было 11), 6 эйсов, 9 спасенных брейк-поинтов из 16.

В принципе, стандартный плотный поединок, но такого не должно быть против 74-й ракетки... У Марты все в голове, она играет не только против соперницы, а и против себя. Это мешает, но с этим ничего поделать нельзя. Если Костюк покажет даже такой же уровень игры с Тимофеевой, как с Аванесян, то ей хватит, чтобы обыграть еще одну кацапку. Но дальше нужно что-то улучшать, ибо с потенциальной Гофф так не прокатит...



Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Мария Тимофеева

20-летняя россиянка заявила о себе только в 2023 году, когда выиграла первый турнир на уровне WTA в Будапеште. До этого у нее были победы на соревнованиях серии ITF, максимум из которых был 40-тысячник.

По юниорам высоких успехов у Марии не было. К слову, для Тимофеевой это первое выступления на Grand Slam. В Мельбурне она начала с квалификации, ее винстрик составляет 6 матчей.

Кого обыграла Тимофеева на Australian Open в основе? Корне, Возняцки, Хаддад Майю. Неплохие теннисистки, особенно Хаддад. В двух поединках, кроме с Корне, россиянка была андердогом. Верить в 3-й апсет подряд способны только на болотах:)

К слову, для Тимофеевой соревнования в Мельбурне и вовсе первый турнир в 2024 году. Форму она набрала неплохую, но велика вероятность, что в ближайшее время о ней слышно больше не будет. В ее теннисе нет ничего особенного, ей уже 20 (другое дело Мирра Андреева, если уж анализировать кацапок). Для Марты это супершанс впервые выйти в четвертьфинал турнира Grand Slam, она не должна его упустить.



Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Тимофеева

Статистика личных встреч

Костюк и Тимофеева проведут первый очный поединок

Статистика выигранных / проигранных матчей Костюк и Тимофеевой по годам

Прогноз на матч Марта Костюк – Мария Тимофеева

Коэффициент на победу Марты – 1.50. Логично, что она фаворитка, даже несмотря на все апсеты от Тимофеевой. Предлагаем поставить на победу Костюк, а также рискнуть и проверить 2:0 от украинки за коэффициент 2.25.