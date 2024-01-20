Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты проведут сбор в Испании. Клуб нашел основание для выезда из страны
Украина. Первая лига
20 января 2024, 22:17 | Обновлено 20 января 2024, 22:40
1093
0

Карпаты проведут сбор в Испании. Клуб нашел основание для выезда из страны

Львовский клуб примет участие в международном товарищеском турнире

20 января 2024, 22:17 | Обновлено 20 января 2024, 22:40
1093
0
Карпаты проведут сбор в Испании. Клуб нашел основание для выезда из страны
ФК Карпаты.

Как ранее сообщал Sport.ua, львовские «Карпаты» планируют провести учебно-тренировочные сборы в Испании.

Львовский клуб планирует принять участие в международном товарищеском турнире в Испании, а это законное основание для выезда из страны даже представителю низшего дивизиона.

«Карпаты» при подаче заявки в Министерство молодежи и спорта это не указали, поэтому сейчас рассматривается повторная заявка. По ее итогам команда должна получить необходимое разрешение, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Ранее стало известно, что «Карпаты» подписали бывшего игрока «Зари».

По теме:
Вингер Динамо рассказал, чем Шовковский лучше Луческу
Черноморец уступил в товарищеском матче команде из Косово
Артур МИКИТИШИН: «Юрий Вернидуб – тренер №1 в мире»
учебно-тренировочные сборы Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Футбол | 20 января 2024, 00:04 48
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца

Украинский вратарь может покинуть команду летом

Бывшая жена Тимощука развеяла слухи, что его отец вступил в ТрО
Футбол | 20 января 2024, 19:52 6
Бывшая жена Тимощука развеяла слухи, что его отец вступил в ТрО
Бывшая жена Тимощука развеяла слухи, что его отец вступил в ТрО

Надежда Навроцкая рассказала об отце бывшего мужа

Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Теннис | 20.01.2024, 13:48
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Хави попросил руководство Барселоны подписать Судакова – СМИ
Футбол | 20.01.2024, 16:59
Хави попросил руководство Барселоны подписать Судакова – СМИ
Хави попросил руководство Барселоны подписать Судакова – СМИ
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Теннис | 20.01.2024, 08:56
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
19.01.2024, 08:01 75
Теннис
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
18.01.2024, 22:17 3
Футбол
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
19.01.2024, 01:15 40
Футбол
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
19.01.2024, 07:18 4
Футбол
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
18.01.2024, 17:01 8
Футбол
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
20.01.2024, 11:47 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем