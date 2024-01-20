Карпаты проведут сбор в Испании. Клуб нашел основание для выезда из страны
Львовский клуб примет участие в международном товарищеском турнире
Как ранее сообщал Sport.ua, львовские «Карпаты» планируют провести учебно-тренировочные сборы в Испании.
Львовский клуб планирует принять участие в международном товарищеском турнире в Испании, а это законное основание для выезда из страны даже представителю низшего дивизиона.
«Карпаты» при подаче заявки в Министерство молодежи и спорта это не указали, поэтому сейчас рассматривается повторная заявка. По ее итогам команда должна получить необходимое разрешение, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Ранее стало известно, что «Карпаты» подписали бывшего игрока «Зари».
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