Как в раздевалке Реала относятся к вратарям? В Испании рассказали детали

В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» и «Альмерия». Наставник «сливочных» Карло Анчелотти сообщил, что ворота команды будет защищать Кепа Аррисабалага.

По информации Cadena SER, в раздевалке «Реала» не понимают позицию Анчелотти по поводу постоянной ротации вратарей. Игроки «Реала» не видят причин, почему Лунин снова не будет играть. В раздевалке «галактикос» не считали правильным публично сажать украинца на скамью для запасных, когда он заслужил место в старте своей игрой.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал Лунина после матча с «Атлетико».