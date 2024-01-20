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  4. Как в раздевалке Реала относятся к вратарям? В Испании рассказали детали
Испания
20 января 2024, 09:20 |
195
2

Как в раздевалке Реала относятся к вратарям? В Испании рассказали детали

Раздевалка «Реала» поддерживает Лунина

20 января 2024, 09:20 |
195
2
Как в раздевалке Реала относятся к вратарям? В Испании рассказали детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» и «Альмерия». Наставник «сливочных» Карло Анчелотти сообщил, что ворота команды будет защищать Кепа Аррисабалага.

По информации Cadena SER, в раздевалке «Реала» не понимают позицию Анчелотти по поводу постоянной ротации вратарей. Игроки «Реала» не видят причин, почему Лунин снова не будет играть. В раздевалке «галактикос» не считали правильным публично сажать украинца на скамью для запасных, когда он заслужил место в старте своей игрой.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал Лунина после матча с «Атлетико».

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Карло Анчелотти
Источник Cadena Ser
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