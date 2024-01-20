Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Во втором сете я почувствовала боль в шее»
Australian Open
20 января 2024, 05:45 | Обновлено 20 января 2024, 06:03
1176
0

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Во втором сете я почувствовала боль в шее»

Украинская теннисистка обыграла Эмму Наварро и вышла в 4-й раунд Aus Open

20 января 2024, 05:45 | Обновлено 20 января 2024, 06:03
1176
0
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Во втором сете я почувствовала боль в шее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в 1/8 финала Australian Open 2024.

В 1/16 финала украинка в трех сетах обыграла Эмму Наварро (США) со счетом 6:2, 2:6, 6:1.

«В матче первого раунда у меня была большая поддержка, а сегодня ее было еще больше. Спасибо большое всем. Моим лучшим результатом на этом турнире был третий круг, и сегодня было непросто, я немного нервничала из-за этого.

Во втором сете я почувствовала боль в шее, мне нужно было ее размять, но я боялась это делать сама (улыбается). Мой фокус сместился на это, но в общем, я думаю, это был отличный матч. Конечно, я могла сыграть гораздо лучше, но я благодарна за этот день, этот матч и атмосферу.

Что я говорила перед решающим сетом? Если честно, то не сильно концентрироваться на своей шее, потому что она отвлекала внимание от матча. Я сказала себе просто получать удовольствие. Люди поддерживали меня, поэтому просто получай энергию, отдай ее обратно, расслабься и играй.

Хочется ли мне еще раз сыграть на John Cain Arena? (смеется). Не знаю, но мне очень нравится этот корт, он уже в моем сердце (улыбается). Не знаю, что сказать. Потрясающе. Классные эмоции. И еще раз благодарю всех».

По теме:
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
ФОТО. Ястремская написала «Все буде Україна» после победы на Aus Open
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Даяна Ястремская Эмма Наварро Australian Open 2024
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая «сухая» победа. Джокович вышел в 4-й круг Aus Open
Теннис | 19 января 2024, 13:22 3
Первая «сухая» победа. Джокович вышел в 4-й круг Aus Open
Первая «сухая» победа. Джокович вышел в 4-й круг Aus Open

Серб переиграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри

Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 20 января
Теннис | 20 января 2024, 00:10 2
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 20 января
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 20 января

В субботу на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины

Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
Теннис | 19.01.2024, 07:55
Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Теннис | 19.01.2024, 15:40
Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Теннис | 19.01.2024, 08:01
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
18.01.2024, 19:59 9
Футбол
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
18.01.2024, 02:22
Футбол
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
18.01.2024, 12:24 13
Футбол
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
19.01.2024, 14:38 5
Футбол
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
18.01.2024, 17:01 6
Футбол
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
19.01.2024, 01:15 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем