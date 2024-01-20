Стал известен список гостей на Конгрессе Украинской ассоциации футбола

По решению Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола – внеочередной XXVI Конгресс УАФ пройдет 25 января 2024 в 12:00 в Доме футбола (г. Киев). 16 января началась аккредитация на Конгресс УАФ, которая истекает 23 января.

Исполком Украинской ассоциации футбола поручил администрации и президиуму УАФ осуществить все предусмотренные уставом мероприятия по подготовке и проведению внеочередного конгресса.

Контроль за исполнением этого решения возложен на первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко.

Вадим Костюченко: «Сейчас в подготовке к конгрессу мы выходим на финишную прямую. Все соответствующие службы и подразделения УАФ качественно выполняют свои обязанности, потому все идет по утвержденному графику. Ранее мы сообщали, что получили подтверждение участия в конгрессе делегатов от всех членов УАФ. Приедут в Дом футбола в роли гостей обладатели Золотого мяча Олег Блохин и Игорь Беланов, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, глава НОК Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

На днях мы получили подтверждение участия в конгрессе предыдущих президентов национальной футбольной ассоциации – бывшего Премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко, почетного члена УЕФА Григория Суркиса и легендарного игрока и экс-тренера национальной сборной Украины Анатолия Конькова. Также приняли наши приглашения председатель Комитета Верховной Рады Украины по молодежи и спорту, генерал-лейтенант Андрей Кожемякин, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич и Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко».

На должность главы УАФ выдвинут единственный кандидат – известный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко.