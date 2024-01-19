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  4. Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
Украина. Премьер лига
19 января 2024, 17:55 | Обновлено 19 января 2024, 17:57
324
2

Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?

Андрей пригласил представителей южных регионов на беседу в Киев

19 января 2024, 17:55 | Обновлено 19 января 2024, 17:57
324
2
Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
Telegram (Игорь Бурбас). Андрей Шевченко

Известный украинский специалист Андрей Шевченко, претендующий на должность главы УАФ, отменил свою поездку в Одессу.

Представителей Одессы и других южных регионов Андрей пригласил на беседу к себе за круглым столом в Киеве, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Завтра, 19 января, Андрей Шевченко посетит Харьков, где встретится с председателями ассоциаций восточных областей. Единый кандидат в президенты УАФ пока решил воздержаться от запланированных ранее встреч с УПЛ и ПФЛ – перенес их на послевыборное время, хотя обе организации являются постоянными коллективными членами УАФ с правом трех голосов на избирательном конгрессе.

Конгресс УАФ и выборы президента ассоциации должны пройти 25 января. По данным журналиста, Шевченко пока избегает ответов на прямые вопросы своей команды, с которой собирается реформировать украинский футбол. Поэтому сейчас есть только кулуарная, но не официальная информация о новой команде руководителей УАФ.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ выборы президента УАФ Одесса Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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Swimmer
спочатку ви мене оберiть, а потiм я вам скажу, куди я вас поведу.А може i не вас. А може i не скажу...Шоу тривае.
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Пінгвін Антарктичний
Якщо уникає, значить у команді Шевченка відборні покидьки.
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