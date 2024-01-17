«Он собирает информацию». Шевченко еще не определился с командой соратников

Глава Ивано-Франковской Ассоциации футбола Тарас Клим рассказал о встрече руководителей ряда областных ассоциаций с Андреем Шевченко, который, как известно, является единственным кандидатом на пост президента Украинской ассоциации футбола.

«Кандидат один, но программа у него должна быть. Я надеюсь, что все эти вопросы, которые поднимались, он использует для формирования своей программы. Мы, руководители регионов, пытались донести эти проблемы, возникшие за много лет, до сведения. Каких-либо конкретных ответов мы не услышали. Но я думаю, что это только первая встреча.

Есть такая надежда, что он услышит наших коллег из других регионов, и все наши предложения, возможно, войдут его программу. К примеру, от Ивано-Франковска мы их даже в письменном виде передали для пользования. В чем же наши предложения? Очень просты – мы здесь занимаемся массовым футболом, и вопросы усовершенствования организации массового футбола на местах, детский футбол, управление федерацией, стратегические вопросы именно в этом направлении. Мы ведь для чего проводим выборы? Мы хотим перемен. Хотим усовершенствование нашей работы.

Представлял ли Шевченко свою команду? Этот вопрос был задан, но Андрей Николаевич сказал, что он собирает информацию, готовит этот вопрос и дополнительно перед Конгрессом мы будем об этом проинформированы», – поделился Клим.