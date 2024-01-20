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Украина. Премьер лига
20 января 2024, 02:23 | Обновлено 20 января 2024, 02:34
29
0

РУНИЧ: «Провели качественный поединок, выполнили все тренерские установки»

Хавбек «Руха» прокомментировал победу в спарринге над «Минаем»

20 января 2024, 02:23 | Обновлено 20 января 2024, 02:34
29
0
РУНИЧ: «Провели качественный поединок, выполнили все тренерские установки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Рунич

Хавбек «Руха» Василий Рунич прокомментировал победу в спарринге над «Минаем» (3:1) и рассказал об ожиданиях от сборов в Словении.

«Мы довольны результатом, ведь играли против «Миная» – хорошей и организованной команды. Это первый наш спарринг на зимних сборах, и, по моему мнению, каждый игрок выполнил все тренерские установки и провели качественный поединок.

Позиция правого защитника, на которой мне пришлось сыграть большую часть матча, – не нова для меня. Да, это было только в товарищеских матчах, но понимание того, как действовать на этой позиции, у меня есть. Следовательно, это не было для меня чем-то сложным, и все удалось.

Сейчас необходимо набрать хорошую физическую форму и обратить внимание на ошибки, которые команда допускала в первой части сезона. У нас есть время, чтобы поработать над этим, и думаю, мы со всем справимся.

У нас хорошая атмосфера в коллективе, все мы ждем матчей, которые будут в Словении. Рух сыграет против качественных соперников, и это важно для нашей подготовки. Важно прислушиваться к тренерскому штабу и выполнять их задачи. Лично мне интересно будет сыграть со «Штурмом» – представителем австрийской Бундеслиги, сильной европейской командой».

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Минай контрольные матчи УПЛ Рух Львов Рух - Минай Василий Рунич
Источник ФК Рух Львов
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