РУНИЧ: «Провели качественный поединок, выполнили все тренерские установки»

Хавбек «Руха» Василий Рунич прокомментировал победу в спарринге над «Минаем» (3:1) и рассказал об ожиданиях от сборов в Словении.

«Мы довольны результатом, ведь играли против «Миная» – хорошей и организованной команды. Это первый наш спарринг на зимних сборах, и, по моему мнению, каждый игрок выполнил все тренерские установки и провели качественный поединок.

Позиция правого защитника, на которой мне пришлось сыграть большую часть матча, – не нова для меня. Да, это было только в товарищеских матчах, но понимание того, как действовать на этой позиции, у меня есть. Следовательно, это не было для меня чем-то сложным, и все удалось.

Сейчас необходимо набрать хорошую физическую форму и обратить внимание на ошибки, которые команда допускала в первой части сезона. У нас есть время, чтобы поработать над этим, и думаю, мы со всем справимся.

У нас хорошая атмосфера в коллективе, все мы ждем матчей, которые будут в Словении. Рух сыграет против качественных соперников, и это важно для нашей подготовки. Важно прислушиваться к тренерскому штабу и выполнять их задачи. Лично мне интересно будет сыграть со «Штурмом» – представителем австрийской Бундеслиги, сильной европейской командой».