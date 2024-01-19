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Кубок Азии
Гонконг
19.01.2024 19:30 – FT 0 : 1
Иран
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Кубок Азии
19 января 2024, 22:57 | Обновлено 19 января 2024, 23:19
285
0

Турнирные таблицы Кубка Азии. Гонконг минимально проиграл Ирану

Гол забил Мехди Гайеди, Иран набрал 6 очков и досрочно вышел в плей-офф

19 января 2024, 22:57 | Обновлено 19 января 2024, 23:19
285
0
Турнирные таблицы Кубка Азии. Гонконг минимально проиграл Ирану
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура группового турнира Кубка Азии сборная Гонконга проиграла команде Ирана (0:1)

Единственный гол в матче забил Мехди Гайеди на 24-й минуте.

Иран набрал 6 очков и досрочно вышел в плей-офф турнира. Далее идут: ОАЭ (4), Палестина (1), Гонконг (0),

Кубок Азии. Группа C, 2-й тур

19 января, Эр-Райян (Катар)

Гонконг – Иран – 0:1

Гол: Гайеди, 24

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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