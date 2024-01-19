Кубок Азии19 января 2024, 22:57 | Обновлено 19 января 2024, 23:19
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Турнирные таблицы Кубка Азии. Гонконг минимально проиграл Ирану
Гол забил Мехди Гайеди, Иран набрал 6 очков и досрочно вышел в плей-офф
19 января 2024, 22:57 | Обновлено 19 января 2024, 23:19
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В матче 2-го тура группового турнира Кубка Азии сборная Гонконга проиграла команде Ирана (0:1)
Единственный гол в матче забил Мехди Гайеди на 24-й минуте.
Иран набрал 6 очков и досрочно вышел в плей-офф турнира. Далее идут: ОАЭ (4), Палестина (1), Гонконг (0),
Кубок Азии. Группа C, 2-й тур
19 января, Эр-Райян (Катар)
Гонконг – Иран – 0:1
Гол: Гайеди, 24
Турнирная таблица
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