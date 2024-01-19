Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца

18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между мадридскими командами «Атлетико» и «Реал». Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах «матрасники» забили дважды и вырвали победу – 4:2.

Голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. Украинец допустил ошибку во втором пропущенном мяче.

По информации испанского издания Elnacional, украинский вратарь разочаровал своей игрой президента Реала Флорентино Переса, который может отказаться от услуг украинского вратаря уже летом. Перес недоволен, что из-за ошибки Лунина «Реал» упустил шанс на трофей.

Руководитель «Реала» желает найти более надежного дублера Тибо Куртуа. Украинский вратарь и Кепа Аррисабалага при таком развитии событий больше не будут нужны «королевскому клубу».

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал Лунин после матча с «Атлетико».