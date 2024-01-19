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  4. Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Италия
19 января 2024, 21:32 |
7830
22

Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца

Украинский вратарь может покинуть команду летом

19 января 2024, 21:32 |
7830
22
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между мадридскими командами «Атлетико» и «Реал». Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах «матрасники» забили дважды и вырвали победу – 4:2.

Голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. Украинец допустил ошибку во втором пропущенном мяче.

По информации испанского издания Elnacional, украинский вратарь разочаровал своей игрой президента Реала Флорентино Переса, который может отказаться от услуг украинского вратаря уже летом. Перес недоволен, что из-за ошибки Лунина «Реал» упустил шанс на трофей.

Руководитель «Реала» желает найти более надежного дублера Тибо Куртуа. Украинский вратарь и Кепа Аррисабалага при таком развитии событий больше не будут нужны «королевскому клубу».

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал Лунин после матча с «Атлетико».

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Флорентино Перес
Источник El Nacional
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Комментарии 22
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roman75zpr
С утра Перес передумает...ему Спорт.юа поможет передумать))
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+8
Viktor Shuper
чергова вигадана "новина". якби не Лунін вчора, то Реал навіть не дотягнув би до додаткового часу
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+7
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SanMatter
Це звісно задрачує,але приємно що різна пресса постійно пише про українських гравців майже кожен день, раніше таким похвалитися міг тільки Шевченко,і боксери Кличко 
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+3
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zzg77
Ни дня без Лунина!
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+3
Kh75
це був матч рикошетів. але для Реала 2 забитих мяча за 2 години - це замало навіть при тому, що грали з Атлетіко. але винуватий воротар. Андрію пора вже розумнішати і йти до тієї команди, яка його бажає
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+1
Gargantua
вот  так, один неудачный выход...
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+1
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Boodya 1209
Так вже ж наче запропонували контракт, на який він не проти,  буде ж основним в наступному сезоні, або разом з кепою підуть, чи в  Баварії чекають, "астанавітєсь"😂😂
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+1
bzzzzzz
можно подумать лето завтра наступает. До лета еще раз 10 все может поменятся
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0
Александр
Они не найдут лучше .Кепа  и Лунин это хорошие вратари и у них быаают неудачные матчи .И у Куртуа бывают провалы 
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0
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Mac_Gyver
Нам треба відправити у топ-5 ще 11 гравців. Для другого складу ЗбУ.
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-1
Saar
Скільки дивився повторів різних матчів за участі Луніна...м'яко кажучи, посередній кіпер. Навіть на дублера Куртуа не тягне. Як я розумію Переса і Карла!
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-1
Андрій Шевченко
Ну краще вже про Луніна пишіть, чим про те , як всяких дебільних мудакових-матвієнків всі "хочуть купити".
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-1
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