Марта КОСТЮК: «Иногда я чувствую, что немного перегибаю палку с эмоциями»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему она так эмоционально реагирует на свои неудачи на корте.

«Все люди разные. Рыбакина – невероятно спокойный игрок, почти без эмоций. Я очень эмоциональный человек. Не только на корте.

Мне кажется, что собрать внутри себя все эмоции, которые у меня есть, вряд ли получится, потому что я просто взорвусь в какой-то момент. Да, это может сработать на какое-то время, но потом все эти эмоции, которые я прятала внутри, либо приведут к травме, либо к психическому расстройству, либо к чему-то еще. Это имеет свои последствия.

Бывают моменты, когда я чувствую, что немного перегибаю палку. Я совершаю ошибки, как и все люди на этой планете. Единственное, что я стараюсь делать, – это совершенствоваться. Я не имею в виду, что уберу все эмоции и посмотрю, буду ли очень хорошо выступать следующие два года. Так не будет. Я не такой игрок.

Я пытаюсь найти правильный баланс между тем, чтобы отпустить эмоции, но как можно скорее вернуться в игру, потому что это нормально. Мне не все равно, я хочу побеждать. Мне очень дорог этот спорт. Я отдаю не знаю, сколько процентов своей жизни этому спорту с тех пор, как мне было 4 или 5 лет. Если я выиграю этот матч, то, во-первых, у меня будет на 100 тысяч больше призовых и на 100 очков больше. Конечно, когда ты входишь в топ-10, у тебя есть 5 000 очков, это не имеет значения. В том положении, в котором я нахожусь, это важно, и это важно для меня. Это то, ради чего я работаю.

Что обычно вызывает наибольшее разочарование на корте? Иногда я знаю, что я хорошо играю, но я все равно не выигрываю очко. Я расстраиваюсь, потому что мне кажется, что я все сделала правильно, но ничего не получилось. А иногда я знаю, что делаю что-то неправильно, и тогда я тоже злюсь.

Иногда мне кажется, что я в порядке, но мне нужно выпустить эмоции наружу, чтобы продолжать. Я думаю, что у этого нет единой причины. В некоторые дни их бывает меньше, в какие-то дни больше», – сказала Костюк.