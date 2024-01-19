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Australian Open
19 января 2024, 19:12 |
304
0

Костюк / Кава – Корпач / Лешемья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда Australian Open

19 января 2024, 19:12 |
304
0
Костюк / Кава – Корпач / Лешемья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января украинская теннисистка Марта Костюк продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде украинка и Катаржина Кава из Польши сыграют против дуэта ​Тамара Корпач (Германия) / Эликсан Лешемья (Франция). Поединок состоится 5-м запуском корте №13 после матча c участием Надежды Киченок. Ориентировочное время начала матча – не ранее 08:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Тимеа Бабош / Анна Бондар – Каролин Гарсия / Кристина Младенович.

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Марта Костюк смотреть онлайн Australian Open 2024 Катаржина Кава Тамара Корпач
Источник Sport.ua
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