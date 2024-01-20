Australian Open20 января 2024, 08:30 | Обновлено 20 января 2024, 08:35
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Костюк и Кава снялись с парного разряда Australian Open
Тамара Корпач и Эликсан Лешемья идут дальше без борьбы
20 января 2024, 08:30 | Обновлено 20 января 2024, 08:35
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Украинская теннисистка Марта Костюк больше не сыграет в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024.
Во втором раунде украинка и Катаржина Кава из Польши должны были выйти на корт против дуэта Тамара Корпач (Германия) / Эликсан Лешемья (Франция), но в снялись до матча. Причины снятия пока неизвестны.
Отметим, что Костюк ранее вышла в 1/8 финала одиночного разряда, где сыграет против Марии Тимофеевой. Поединок состоится 21 января.
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