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  4. Вернется в Италию? Луческу может возглавить одного из грандов Серии А
Италия
19 января 2024, 18:23 |
1616
0

Вернется в Италию? Луческу может возглавить одного из грандов Серии А

О таком варианте пишут румынские СМИ со ссылкой на агента коуча Аркадия Запорожану

19 января 2024, 18:23 |
1616
0
Вернется в Италию? Луческу может возглавить одного из грандов Серии А
ФК Динамо. Мирча Луческу

78-летний румынский специалист Мирча Луческу, известный в Украине по работе с «Шахтером» и «Динамо», летом нынешнего года намерен вернуться к активной деятельности на тренерском поприще.

Среди возможных вариантов, которые рассматриваются сейчас для Луческу, агент Мирчи Аркадий Запорожану неожиданно выделил одного из грандов итальянской Серии А – «Рому», которая на днях уволила Жозе Моуриньо и до конца сезона утвердила в статусе коуча Даниэле Де Росси.

Сам Луческу ранее заявлял, что не намерен возвращаться к работе сейчас и предпочитает дождаться лета, так как не хочет браться за дело посредине сезона.

Напомним, Мирча Луческу работал в Италии с 1990 по 1996 годы в «Пизе», «Брешиа» и «Реджане», а по ходу сезона-1998/99 недолго руководил миланским «Интером».

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Мирча Луческу Рома Рим назначение тренера Аркадий Запорожану чемпионат Италии по футболу
Источник Digisport.ro
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