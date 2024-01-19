Вернется в Италию? Луческу может возглавить одного из грандов Серии А

78-летний румынский специалист Мирча Луческу, известный в Украине по работе с «Шахтером» и «Динамо», летом нынешнего года намерен вернуться к активной деятельности на тренерском поприще.

Среди возможных вариантов, которые рассматриваются сейчас для Луческу, агент Мирчи Аркадий Запорожану неожиданно выделил одного из грандов итальянской Серии А – «Рому», которая на днях уволила Жозе Моуриньо и до конца сезона утвердила в статусе коуча Даниэле Де Росси.

Сам Луческу ранее заявлял, что не намерен возвращаться к работе сейчас и предпочитает дождаться лета, так как не хочет браться за дело посредине сезона.

Напомним, Мирча Луческу работал в Италии с 1990 по 1996 годы в «Пизе», «Брешиа» и «Реджане», а по ходу сезона-1998/99 недолго руководил миланским «Интером».