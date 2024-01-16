ОФИЦИАЛЬНО. Возвращение легенды. Даниэле Де Росси стал новым тренером Ромы
Итальянец будет возглавлять команду до завершения сезона 2023/24
Бывший футболист «Ромы» Даниэле Де Росси назначен на должность главного тренера римской команды, сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что контракт между 40-летним специалистом и «волками» будет действовать до завершения сезона 2023/24.
У Даниэле есть небольшой опыт работы главным тренером на взрослом уровне. В сезоне 2022/23 он возглавил СПАЛ, но был уволен уже через 17 матчей. Команда Серии Б под руководством итальянца набирала всего 0.88 очка за игру.
Де Росси является настоящей легендой римской «Ромы». В составе клуба он провел почти всю карьеру, отыграл 616 матчей, стал капитаном и отметился 63 забитыми мячами.
Напомним, ранее Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера римской «Ромы».
L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024.— AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024
Bentornato a casa, Daniele! 💛❤️
📄 https://t.co/S5B8jUnZ4K#ASRoma pic.twitter.com/tDGZbWqDwM
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