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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Возвращение легенды. Даниэле Де Росси стал новым тренером Ромы
Италия
16 января 2024, 15:01 |
385
0

ОФИЦИАЛЬНО. Возвращение легенды. Даниэле Де Росси стал новым тренером Ромы

Итальянец будет возглавлять команду до завершения сезона 2023/24

16 января 2024, 15:01 |
385
0
ОФИЦИАЛЬНО. Возвращение легенды. Даниэле Де Росси стал новым тренером Ромы
ФК Рома. Даниэле Де Росси

Бывший футболист «Ромы» Даниэле Де Росси назначен на должность главного тренера римской команды, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что контракт между 40-летним специалистом и «волками» будет действовать до завершения сезона 2023/24.

У Даниэле есть небольшой опыт работы главным тренером на взрослом уровне. В сезоне 2022/23 он возглавил СПАЛ, но был уволен уже через 17 матчей. Команда Серии Б под руководством итальянца набирала всего 0.88 очка за игру.

Де Росси является настоящей легендой римской «Ромы». В составе клуба он провел почти всю карьеру, отыграл 616 матчей, стал капитаном и отметился 63 забитыми мячами.

Напомним, ранее Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера римской «Ромы».

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Даниэле Де Росси Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера
Источник ФК Рома
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