Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open

19 января состоялись матчи 3-го раунда в нижней половине сетки женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Украинка Марта Костюк в трех сетах одолела Элину Аванесян и в следующем ранунде сразится против еще одной «нейтральной» теннисиситки Марии Тимофеевой.

Леся Цуренко, к сожалению, покинула турнир, уступив действующей чемпионке и второй ракетке мира Арине Соболенко.

Australian Open. Третий круг

Нижняя часть сетки

Марта Костюк – Элина Аванесян – 2:6, 6:4, 6:4

Мария Тимофеева [Q] – Беатрис Хаддад Майя [10] – 7:6(7), 6:3

Магдалена Френх – Анастасия Захарова [Q] – 4:6, 7:5, 6:4

Коко Гофф [4] – Алиша Паркс – 6:0, 6:2

Мирра Андреева – Диан Парри – 1:6, 6:1, 7:6(5)

Барбора Крейчикова [9] – Сторм Хантер [Q] – 4:6, 7:5, 6:3

Аманда Анисимова – Паула Бадоса –7:5, 6:4

Арина Соболенко [2] – Леся Цуренко [28] – 6:0, 6:0

Australian Open. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Марта Костюк – Мария Тимофеева [Q]

Магдалена Френх – Коко Гофф [4]

Мирра Андреева – Барбора Крейчикова [9]

Аманда Анисимова – Арина Соболенко [2]

Матчи третьего раунда в верхней части турнирной сетки будут сыграны 20 января. В этот день на корт выйдут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.