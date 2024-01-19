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  4. Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Australian Open
19 января 2024, 15:40 |
716
1

Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open

Как минимум одна украинка попадет в число 16 лучших теннисисток на турнире

19 января 2024, 15:40 |
716
1
Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19 января состоялись матчи 3-го раунда в нижней половине сетки женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Украинка Марта Костюк в трех сетах одолела Элину Аванесян и в следующем ранунде сразится против еще одной «нейтральной» теннисиситки Марии Тимофеевой.

Леся Цуренко, к сожалению, покинула турнир, уступив действующей чемпионке и второй ракетке мира Арине Соболенко.

Australian Open. Третий круг

Нижняя часть сетки

Марта Костюк – Элина Аванесян – 2:6, 6:4, 6:4
Мария Тимофеева [Q] – Беатрис Хаддад Майя [10] – 7:6(7), 6:3

Магдалена Френх – Анастасия Захарова [Q] – 4:6, 7:5, 6:4
Коко Гофф [4] – Алиша Паркс – 6:0, 6:2

Мирра Андреева – Диан Парри – 1:6, 6:1, 7:6(5)
Барбора Крейчикова [9] – Сторм Хантер [Q] – 4:6, 7:5, 6:3

Аманда Анисимова – Паула Бадоса –7:5, 6:4
Арина Соболенко [2] – Леся Цуренко [28] – 6:0, 6:0

Australian Open. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Марта Костюк – Мария Тимофеева [Q]
Магдалена Френх – Коко Гофф [4]

Мирра Андреева – Барбора Крейчикова [9]
Аманда Анисимова – Арина Соболенко [2]

Матчи третьего раунда в верхней части турнирной сетки будут сыграны 20 января. В этот день на корт выйдут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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Леся Цуренко Марта Костюк Беатрис Хаддад Майя Арина Соболенко Аманда Анисимова Барбора Крейчикова Магдалена Френх Коко Гофф Паула Бадоса Алиша Паркс Сторм Хантер (Сандерс) Анастасия Захарова Диан Парри Элина Аванесян Мирра Андреева Мария Тимофеева Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Elis
Мені вночі (під час Лесіної гри) наснився дивний сон, що Леся перемогла сабалєнчиху в 3-х сетах. Пам'ятаю, що це було так неочікувано, я була приємно здивована) Добре, що обрала дивитися сон, а не гру в реалі😄😄 
Успіху всім іншим нашим дівчатам (і хлопцеві) в наступних іграх. 
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