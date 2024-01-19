Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Как минимум одна украинка попадет в число 16 лучших теннисисток на турнире
19 января состоялись матчи 3-го раунда в нижней половине сетки женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Украинка Марта Костюк в трех сетах одолела Элину Аванесян и в следующем ранунде сразится против еще одной «нейтральной» теннисиситки Марии Тимофеевой.
Леся Цуренко, к сожалению, покинула турнир, уступив действующей чемпионке и второй ракетке мира Арине Соболенко.
Australian Open. Третий круг
Нижняя часть сетки
Марта Костюк – Элина Аванесян – 2:6, 6:4, 6:4
Мария Тимофеева [Q] – Беатрис Хаддад Майя [10] – 7:6(7), 6:3
Магдалена Френх – Анастасия Захарова [Q] – 4:6, 7:5, 6:4
Коко Гофф [4] – Алиша Паркс – 6:0, 6:2
Мирра Андреева – Диан Парри – 1:6, 6:1, 7:6(5)
Барбора Крейчикова [9] – Сторм Хантер [Q] – 4:6, 7:5, 6:3
Аманда Анисимова – Паула Бадоса –7:5, 6:4
Арина Соболенко [2] – Леся Цуренко [28] – 6:0, 6:0
Australian Open. Пары 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Марта Костюк – Мария Тимофеева [Q]
Магдалена Френх – Коко Гофф [4]
Мирра Андреева – Барбора Крейчикова [9]
Аманда Анисимова – Арина Соболенко [2]
Матчи третьего раунда в верхней части турнирной сетки будут сыграны 20 января. В этот день на корт выйдут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
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