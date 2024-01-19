Еще одна «нейтралка». Известна следующая соперница Костюк на Aus Open
Мария Тимофеева неожиданно выбила из борьбы 10-ю сеяную
«Нейтральная» теннисистка Мария Тимофеева (№170 WTA) обыграла 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю из Бразилии в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии и стала следующей соперницей украинки Марты Костюк.
Australian Open. Третий круг
Мария Тимофеева [Q] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [10] – 7:6(7), 6:3
Отметим, что это дебютное участие 20-летней Тимофеевой в основе турниров Grand Slam. Украинским болельщикам она известна победой над Катериной Байндл в финале турнира WTA 250 в Будапеште в 2023 году.
Марта Костюк, которая в третьем раунде остановила еще одну «нейтральную» спортсменку Элину Аванесян, с Тимофеевой еще не играла.
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