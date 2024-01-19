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  4. Еще одна «нейтралка». Известна следующая соперница Костюк на Aus Open
Australian Open
19 января 2024, 12:22 | Обновлено 19 января 2024, 12:29
1548
12

Еще одна «нейтралка». Известна следующая соперница Костюк на Aus Open

Мария Тимофеева неожиданно выбила из борьбы 10-ю сеяную

19 января 2024, 12:22 | Обновлено 19 января 2024, 12:29
1548
12
Еще одна «нейтралка». Известна следующая соперница Костюк на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Тимофеева

«Нейтральная» теннисистка Мария Тимофеева (№170 WTA) обыграла 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю из Бразилии в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии и стала следующей соперницей украинки Марты Костюк.

Australian Open. Третий круг
Мария Тимофеева [Q] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [10] – 7:6(7), 6:3

Отметим, что это дебютное участие 20-летней Тимофеевой в основе турниров Grand Slam. Украинским болельщикам она известна победой над Катериной Байндл в финале турнира WTA 250 в Будапеште в 2023 году.

Марта Костюк, которая в третьем раунде остановила еще одну «нейтральную» спортсменку Элину Аванесян, с Тимофеевой еще не играла.

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Марта Костюк Australian Open 2024 Мария Тимофеева Беатрис Хаддад Майя
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Vlad Holl
Там цих ватників як мух на лайні. Куди ж їх усіх складати ? 
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+6
Олександр Науменко
Цих істот що тарганів, їх травлять а вони лізуть.
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+6
Андрей Залищук
це якийсь звіздос, та тимофеева точно не напічкана метадонами??? Марто, постав цю срань на місце!!!
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+4
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introvert
Ох, чекає Марту ще один трьохсетовий матч. В кращому випадку. Ця Тімофєєва хоч і кваліфаєр, але виглядає небезпечнішою за Аванесян. 
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+3
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micha(ZAKARPATTJA)
Марта має пройтись по ній. Кацапня повинна їхати додому
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+2
Muskrat2
Чергове рило мишебрата, яке не засуджує війну і отримає за це мільйони $$$ від куколдів. 
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0
locator-x
Блін, як погано, що Свтоліна в 1/8 на Швіонтек виходить, а не на ту орду. Сподіваюся, орда суттєво порідіє до чвертьфіналів
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Сергій Юрійович
Ех Бія, Бія... Стрьомна чувіха, не можна на неї розраховувати, коли треба.
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0
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