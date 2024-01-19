Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»

Украинская теннисистка Марта Костюк на послематчевой пресс-конференции после победы над Элиной Аванесян в третьем раунде Australian Open (2:6, 6:4, 6:4) прокомментировала результат матча и изменение в отношении к российско-украинской войне со стороны организаторов и журналистов.

- Сегодня был очень напряженный матч. Она была ближе к победе, чем я думала. Я действительно вырвала победу из ее рук. Очень, очень довольна сегодняшней победой. Не думаю, что это мое лучшее выступление, но я думаю, что победа важна.

Я хотела бы играть сегодня более агрессивно, но было давление, потому что я не была аутсайдером, как в матче против Мертенс. Я не знала, чего ожидать. Предпочитаю атакующий теннис и всегда работаю над агрессивной игрой, а не над оборонительной, но я чувствую, что есть матчи, в которых нужно просто выстоять и пройти дальше. Очень рада, что у меня есть такая возможность, потому что раньше мне казалось, что если я не играю достаточно агрессивно, то это провал. Так действовать нелегко, потому что я точно не агрессивный игрок, как Рыбакина или все эти биг-хиттеры. Это просто не моя естественная игра. Это не моя индивидуальность.

- В прошлом году проходил большой сбор средств для Украины. Сейчас я не думаю, что слышал, чтобы кто-то произносил это слово. Как вы думаете, люди в теннисе забыли о войне?

- К сожалению, да. Я уважаю журналистов, но есть некоторые, которые мне действительно не нравятся. Я думаю, что это был способ не то чтобы скрасить ситуацию в Украине, а скорее сделать так, чтобы она все время была как экстренная новость. Им нужна драма. Им нужны были новости. Им нужен был весь этот накал страстей между игроками. Война все еще продолжается. Люди по-прежнему гибнут каждый день. Я до сих пор не понимаю, что все эти игроки здесь делают.

Я понимаю, что у каждого свои проблемы, и каждый сосредоточен на своем. Я думаю, что я здесь для того, чтобы постоянно напоминать всем, что это все еще продолжается, и это должно быть остановлено. Это ненормально, что это происходит. Вся моя семья сейчас в Киеве. Моя мама присылает мне видео, когда над их домом пролетают ракеты. Я смотрю это. Для меня невероятно, что это все еще продолжается, а прошло уже почти два года. Мне кажется, что Запад пытается все замолчать, поменьше говорить об этом, ничего не обострять.

Но на самом деле, в той реальности, в которой я живу, все очень далеко от завершения. Последние два года мы просто находимся в режиме выживания. Люди сейчас невероятно подавлены и устали. Я не чувствую, что это скоро прекратится, и не чувствую, что кто-то что-то с этим делает. Я просто чувствую, что кто-то извлекает из этого огромную выгоду, а мы просто находимся здесь.

Я стараюсь делать все, что в моих силах, соревнуюсь и пытаюсь добиться успеха. В конце дня я оглядываюсь вокруг, и мне кажется, что все это не так уж и важно. Это всего лишь теннисный матч. Это всего лишь теннисный турнир. А там, снаружи, настоящая жизнь. Люди, о которых я забываю.

Да, к сожалению, это больше не экстренные новости, поэтому журналистам это неинтересно. Это не драма. Зачем говорить об этом, если нет драмы?