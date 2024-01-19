Леся ЦУРЕНКО: «Почему не пожала руку Соболенко? Все еще сложно понять?»
Украинка уступила второй ракетке мира в 1/16 финала Australian Open 2024
В ночь на 19 января состоялся матч 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 между украинской теннисисткой Лесей Цуренко (WTA 33) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко.
Поединок завершился за 52 минуты со счетом 6:0, 6:0 в пользу Соболенко.
После завершения встречи Цуренко в очередной раз объяснила, почему не пожала руку представительнице беларуси, а также ответила на вопрос, считает ли закономерным счет 0:6, 0:6:
– Мне очень нравится играть с топ-игроками, и по-моему, всегда классно оказаться на большом стадионе и почувствовать уровень игры топ-теннисистов. Так что я, конечно, недовольна результатом, но в любом случае это отличный опыт, и в некоторых розыгрышах я получила удовольствие от игры.
– По вашему мнению 6:0, 6:0 – справедливый результат?
– У меня было ощущение, что когда мне удавалось сделать больше трех ударов в розыгрыше, то у меня получалось набирать очки. Так что да, я думаю, что счет мог бы быть другим, но она сыграла на очень высоком уровне с самого начала и до конца матча, что тут можно сказать – она просто супермощная, и надеюсь, что в следующий раз результат будет немного лучше для меня.
– Могу я спросить вас о том, почему вы не пожали ей руку после игры?
– Вам все еще сложно это понять? Это наша национальная позиция. Я могу, если хотите, объяснить вам, каково это. Конечно это сложно понять, тем, кто не является частью страны, которая сейчас находится в состоянии войны. Мне кажется, что это очень правильный поступок. Это еще одно напоминание о том, что в моей стране идет война.
И я думаю, что... Знаете, это... Да, как я уже сказала, это очень сложно объяснить. Вы просто должны прочувствовать то, что чувствую я. И у вас не возникнет таких вопросов ко мне, если вы окажетесь на моем месте. Знаете, я делаю это для Украины и считаю, что это правильно.
Видеообзор матча Леся Цуренко – Арина Соболенко
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
18 января королевский клуб уступил матрасникам в 1/8 финала Кубка Испании
Икер Касильяс отметил игру Андрея в воротах королевского клуба