Леся ЦУРЕНКО: «Почему не пожала руку Соболенко? Все еще сложно понять?»

В ночь на 19 января состоялся матч 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 между украинской теннисисткой Лесей Цуренко (WTA 33) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Поединок завершился за 52 минуты со счетом 6:0, 6:0 в пользу Соболенко.

После завершения встречи Цуренко в очередной раз объяснила, почему не пожала руку представительнице беларуси, а также ответила на вопрос, считает ли закономерным счет 0:6, 0:6:

– Мне очень нравится играть с топ-игроками, и по-моему, всегда классно оказаться на большом стадионе и почувствовать уровень игры топ-теннисистов. Так что я, конечно, недовольна результатом, но в любом случае это отличный опыт, и в некоторых розыгрышах я получила удовольствие от игры.

– По вашему мнению 6:0, 6:0 – справедливый результат?

– У меня было ощущение, что когда мне удавалось сделать больше трех ударов в розыгрыше, то у меня получалось набирать очки. Так что да, я думаю, что счет мог бы быть другим, но она сыграла на очень высоком уровне с самого начала и до конца матча, что тут можно сказать – она просто супермощная, и надеюсь, что в следующий раз результат будет немного лучше для меня.

– Могу я спросить вас о том, почему вы не пожали ей руку после игры?



– Вам все еще сложно это понять? Это наша национальная позиция. Я могу, если хотите, объяснить вам, каково это. Конечно это сложно понять, тем, кто не является частью страны, которая сейчас находится в состоянии войны. Мне кажется, что это очень правильный поступок. Это еще одно напоминание о том, что в моей стране идет война.

И я думаю, что... Знаете, это... Да, как я уже сказала, это очень сложно объяснить. Вы просто должны прочувствовать то, что чувствую я. И у вас не возникнет таких вопросов ко мне, если вы окажетесь на моем месте. Знаете, я делаю это для Украины и считаю, что это правильно.

Видеообзор матча Леся Цуренко – Арина Соболенко