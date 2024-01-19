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  4. Леся ЦУРЕНКО: «Почему не пожала руку Соболенко? Все еще сложно понять?»
Australian Open
19 января 2024, 09:41 | Обновлено 19 января 2024, 09:42
2675
4

Леся ЦУРЕНКО: «Почему не пожала руку Соболенко? Все еще сложно понять?»

Украинка уступила второй ракетке мира в 1/16 финала Australian Open 2024

19 января 2024, 09:41 | Обновлено 19 января 2024, 09:42
2675
4
Леся ЦУРЕНКО: «Почему не пожала руку Соболенко? Все еще сложно понять?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В ночь на 19 января состоялся матч 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 между украинской теннисисткой Лесей Цуренко (WTA 33) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Поединок завершился за 52 минуты со счетом 6:0, 6:0 в пользу Соболенко.

После завершения встречи Цуренко в очередной раз объяснила, почему не пожала руку представительнице беларуси, а также ответила на вопрос, считает ли закономерным счет 0:6, 0:6:

– Мне очень нравится играть с топ-игроками, и по-моему, всегда классно оказаться на большом стадионе и почувствовать уровень игры топ-теннисистов. Так что я, конечно, недовольна результатом, но в любом случае это отличный опыт, и в некоторых розыгрышах я получила удовольствие от игры.

– По вашему мнению 6:0, 6:0 справедливый результат?

– У меня было ощущение, что когда мне удавалось сделать больше трех ударов в розыгрыше, то у меня получалось набирать очки. Так что да, я думаю, что счет мог бы быть другим, но она сыграла на очень высоком уровне с самого начала и до конца матча, что тут можно сказать – она просто супермощная, и надеюсь, что в следующий раз результат будет немного лучше для меня.

– Могу я спросить вас о том, почему вы не пожали ей руку после игры?

– Вам все еще сложно это понять? Это наша национальная позиция. Я могу, если хотите, объяснить вам, каково это. Конечно это сложно понять, тем, кто не является частью страны, которая сейчас находится в состоянии войны. Мне кажется, что это очень правильный поступок. Это еще одно напоминание о том, что в моей стране идет война.

И я думаю, что... Знаете, это... Да, как я уже сказала, это очень сложно объяснить. Вы просто должны прочувствовать то, что чувствую я. И у вас не возникнет таких вопросов ко мне, если вы окажетесь на моем месте. Знаете, я делаю это для Украины и считаю, что это правильно.

Видеообзор матча Леся Цуренко – Арина Соболенко

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Леся Цуренко Арина Соболенко Australian Open 2024
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 4
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Nostradamus
Все вірно сказала. Ставити на місце тупорилих журналістів за такі тупі запитання. 
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+5
SuperMario
На такие тупые вопросы нужно и отвечать так же,типа "ой,забыла,а она еще не на корте стоит ждет,стульчик хоть принесли ей???,а то уже мужчины играют не дай бог мячом в голову попадут и мозги станут на место".. 
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+3
Обсервер Влад
А чому не відповісти прямо: білорусь, як і сосія, напали на Україну, ввели в Україну свої війська з території білорусі в тому числі, з білорусі відбуваються пуски ракет по Україні, обстріли території України... Тому білорусь в однаковій мірі з сосією відповідальна за збройну агресію і війну проти України. Навіщо ці обтічні фрази без жодної конкретики? Усім цим західним буржуям потрібно усе розжовувати - вони реально не розуміють, що сосія разом з білорусією агресори, окупанти і сучасні фашисти.
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+2
Mr Voevudskiy
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-1
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