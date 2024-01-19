Арина СОБОЛЕНКО: «Цуренко не пожала руку, но вела себя весьма уважительно»
Леся проиграла 2-й ракетке мира 0:6, 0:6 в 1/16 Australian Open 2024
В ночь на 19 января состоялся матч 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 между украинской теннисисткой Лесей Цуренко (WTA 33) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко.
Поединок завершился за 52 минуты со счетом 6:0, 6:0 в пользу Соболенко. После завершения встречи Арина провела пресс-конференцию, на которой прокомментировала отказ Леси от рукопожатия:
– Как вы относитесь к тому, что ваша соперница не пожала вам руку после матча?
– Ну, эта ситуация происходит уже давно в Туре, и я понимаю позицию каждого и уважаю позицию каждого. Она вела себя весьма уважительно. Она сказала: «Отличная игра». Она не пожала мне руку, но отнеслась ко мне с уважением, и я это ценю, – сказала Арина.
В 4-м раунде австралийского мейджора Соболенко сыграет против Аманды Анисимовой.
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