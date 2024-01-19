ВИДЕО. Безус сделал ассист и помог Омонии обыграть клуб россиянина в Кубке

18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Кипра между командами «Омония» и «Ипсонас». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Ассистом в этом поединке отметился 33-летний украинский футболист Роман Безус. Украинец отдал голевую передачу на Яна Лецякса.

Для Романа это 16-е результативное действие в 23 матчах в текущем сезоне. На его счету 9 голов и 7 ассистов.

Также в поединке против «Ипсонаса» Безус организовал автогол. После его подачи с углового игрок гостей Мунир Бен Халек на 45-й минуте забил в свои ворота.

К слову, владельцем «Ипсоноса» является россиянин Евгений Савин, который более известен как блогер «Красава».

Соперник «Омонии» в четвертьфинале Кубка Кипра определится позже.

13 января Роман Безус оформил шедевральный мяч в матче 19-го тура чемпионата Кипра против ФК «Докса».

Кубок Кипра. 1/8 финала. 18 января

Омония – Ипсонас – 3:0

Голы: Какулис, 23, Ляцекс, 26, Бен Халек, 45 (автогол)

Видео голов и обзор матча: