ВИДЕО. Безус сделал ассист и помог Омонии обыграть клуб россиянина в Кубке
«Омония» выиграла у «Ипсонаса» со счетом 3:0 и пробилась в четвертьфинал турнира
18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Кипра между командами «Омония» и «Ипсонас». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Ассистом в этом поединке отметился 33-летний украинский футболист Роман Безус. Украинец отдал голевую передачу на Яна Лецякса.
Для Романа это 16-е результативное действие в 23 матчах в текущем сезоне. На его счету 9 голов и 7 ассистов.
Также в поединке против «Ипсонаса» Безус организовал автогол. После его подачи с углового игрок гостей Мунир Бен Халек на 45-й минуте забил в свои ворота.
К слову, владельцем «Ипсоноса» является россиянин Евгений Савин, который более известен как блогер «Красава».
Соперник «Омонии» в четвертьфинале Кубка Кипра определится позже.
13 января Роман Безус оформил шедевральный мяч в матче 19-го тура чемпионата Кипра против ФК «Докса».
Кубок Кипра. 1/8 финала. 18 января
Омония – Ипсонас – 3:0
Голы: Какулис, 23, Ляцекс, 26, Бен Халек, 45 (автогол)
Видео голов и обзор матча:
Full Time ⏱ #CUP #OMOENY #OMONOIA #H75TORY pic.twitter.com/wzzqKumVuf— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) January 18, 2024
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