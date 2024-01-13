13 января проходит матч 19-го тура чемпионата Кипра между командами «Омония» и «Докса».

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Украинский хавбек «Омонии» Роман Безус начал матч в старте. На 15-й минуте украинец отметился точным дальним ударом, не оставив шансов вратарю соперника.

По состоянию на 45 минуту «Омония» побеждает со счетом 4:0.

Безус забил свой третий гол в этом сезоне чемпионата Кипра, у Романа также четыре результативных передачи.

ВИДЕО. Безус забил супергол за Омонию дальним ударом