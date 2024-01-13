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13 января 2024, 18:49 | Обновлено 13 января 2024, 19:05
1278
3

ВИДЕО. Безус забил супергол за Омонию дальним ударом

Украинец отметился точным ударом в ворота «Доксы»

13 января 2024, 18:49 | Обновлено 13 января 2024, 19:05
1278
3
ВИДЕО. Безус забил супергол за Омонию дальним ударом
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

13 января проходит матч 19-го тура чемпионата Кипра между командами «Омония» и «Докса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек «Омонии» Роман Безус начал матч в старте. На 15-й минуте украинец отметился точным дальним ударом, не оставив шансов вратарю соперника.

По состоянию на 45 минуту «Омония» побеждает со счетом 4:0.

Безус забил свой третий гол в этом сезоне чемпионата Кипра, у Романа также четыре результативных передачи.

ВИДЕО. Безус забил супергол за Омонию дальним ударом

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Докса Омония чемпионат Кипра по футболу Роман Безус видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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apepa
Раз в году и Безус стреляет!
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0
didora
Не на 16 хв. А на 15 хв. Треба бути точним. Або покрайній мірі дивитися на годинник!!!
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0
Лига конференций без динамо
В динамо мог сейчас быть лидером,возможно с ним квалификацию Лке прошли 
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-1
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