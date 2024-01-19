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Украина. Первая лига
19 января 2024, 02:56 | Обновлено 19 января 2024, 02:57
66
0

КОЖУХАРЬ: «Приход Маркевича доказал, что Карпаты ставят высокие цели»

Андрей Кожухарь верит, что «Карпаты» выйдут в УПЛ

19 января 2024, 02:56 | Обновлено 19 января 2024, 02:57
66
0
КОЖУХАРЬ: «Приход Маркевича доказал, что Карпаты ставят высокие цели»
ФК Карпаты. Андрей Кожухарь

Вратарь львовских «Карпат» Андрей Кожухарь рассказал, что думает о первой половине сезона, а также поделился ожиданиями от игры команды весной.

«С нетерпением ожидаю начала тренировочных сборов, ведь наш отпуск немного затянулся. Однако такие реалии, такой календарь. Ничего ужасного в этом нет. Думаю, вскоре все наверстаем и быстро восстановим кондиции.

Персонально для меня первая часть сезона была нервной, но мы выполнили свою задачу и финишировали на первом месте. Конечно, иногда было непросто. Хочу отметить очень хорошую и здоровую конкуренцию, которая есть в нашем коллективе. Здесь вообще нельзя расслабляться, нужно работать на максимум.

Я следил за матчами в параллельной группе Б. На собрании перед поединками я весь день смотрел обзоры поединков. Судя по увиденному, думаю, что весной нас ожидают очень интересные матчи. Могу выделить «Ингулец» – это команда, которая вылетела в прошлом сезоне из УПЛ и сейчас демонстрирует хороший уровень. Также мне нравятся «Левый берег» и ФСК «Мариуполь». От мариупольцев не ожидали такого результата, но они показали качественную игру и вышли в чемпионскую группу.

У нас сильный тренерский штаб. Я много работаю с тренером вратарей Богданом Стронцицким. Он очень многое подсказывает, имеет большой опыт и серьезные знания. Условно говоря Богдан Эдуардович живет в воротах вместе с тобой. И он всегда может настроить игру и психологически поддержать.

Я очень хотел вернуться домой, ведь большое российское вторжение я встретил за границей. Я предпочел «Карпаты», поскольку хорошо знал эту команду, следил за ней еще прошлой весной в чемпионской группе Первой лиги. Я видел, какие амбиции у клуба. А приход Мирона Маркевича летом только показал, что «Карпаты» ставят перед собой самые высокие цели» – сказал Кожухарь.

Стоит напомнить, что осенью «львы» продлили контракт с основным голкипером до 2026 года.

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Андрей Кожухарь Карпаты Львов
Источник ФК Карпаты Львов
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