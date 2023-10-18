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Украина. Первая лига
18 октября 2023, 19:53 | Обновлено 18 октября 2023, 19:55
223
0

Карпаты переподписали голкипера Кожухаря

Львовяне рассчитывают и дальше на перспективного вратаря

18 октября 2023, 19:53 | Обновлено 18 октября 2023, 19:55
223
0
Карпаты переподписали голкипера Кожухаря
ФК Карпаты Львов. Андрей Кожухарь

Львовские «Карпаты» сообщили о продлении контракта с вратарем Андреем Кожухарем. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2026 года.

Игроком «Карпат» Кожухарь стал летом этого года. Его контракт был рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что 24-летний страж ворот «львов» может принять гражданство Молдовы, чтобы играть в составе национальной сборной этой страны. Также в услугах Кожухаря имеется заинтересованность у некоторых клубов из Украины и Европы.

В нынешнем сезоне Кожухарь сыграл за «Карпаты» в Первой лиге в 12 матчах, пропустил семь голов. В семи поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Карпаты Львов Андрей Кожухарь Первая лига Украины
Источник ФК Карпаты Львов
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