Карпаты переподписали голкипера Кожухаря

Львовские «Карпаты» сообщили о продлении контракта с вратарем Андреем Кожухарем. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2026 года.

Игроком «Карпат» Кожухарь стал летом этого года. Его контракт был рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что 24-летний страж ворот «львов» может принять гражданство Молдовы, чтобы играть в составе национальной сборной этой страны. Также в услугах Кожухаря имеется заинтересованность у некоторых клубов из Украины и Европы.

В нынешнем сезоне Кожухарь сыграл за «Карпаты» в Первой лиге в 12 матчах, пропустил семь голов. В семи поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.