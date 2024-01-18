В сеть слили фото с презентации Кевина игроком Шахтера
Бразилец юридически уже стал футболистом донецкого клуба
21-летний вингер «Палмейраса» Кевин юридически уже является футболистом «Шахтера», который заплатил за новобранца 12 миллионов евро и гарантировал выплату бонусов на сумму в 3 миллиона евро.
Официально «горняки» еще не отрапортовали о подписании Кевина, однако в сеть уже попали фотографии, сделанные в процессе съемок презентации бразильца игроком донецкого клуба. На них Кевина можно увидеть в компании работниц «Шахтера» Дарьи Бондарь и Юлии Палько.
Также сегодня в СМИ попало видео, на котором заметно, что Кевин уже тренируется в общей группе «Шахтера» на сборах в Турции.
Отметим, что изначально Кевин вылетел из Бразилии в Рим, где прошел медосмотр для трансфера в «Шахтер», а уже затем перебрался в Турцию, где подопечные Марино Пушича проводят тренировочный сбор.
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