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Украина. Премьер лига
18 января 2024, 22:00 | Обновлено 18 января 2024, 22:06
2939
85

В сеть слили фото с презентации Кевина игроком Шахтера

Бразилец юридически уже стал футболистом донецкого клуба

18 января 2024, 22:00 | Обновлено 18 января 2024, 22:06
2939
85
В сеть слили фото с презентации Кевина игроком Шахтера
ФК Палмейрас. Кевин

21-летний вингер «Палмейраса» Кевин юридически уже является футболистом «Шахтера», который заплатил за новобранца 12 миллионов евро и гарантировал выплату бонусов на сумму в 3 миллиона евро.

Официально «горняки» еще не отрапортовали о подписании Кевина, однако в сеть уже попали фотографии, сделанные в процессе съемок презентации бразильца игроком донецкого клуба. На них Кевина можно увидеть в компании работниц «Шахтера» Дарьи Бондарь и Юлии Палько.

globo.com

Также сегодня в СМИ попало видео, на котором заметно, что Кевин уже тренируется в общей группе «Шахтера» на сборах в Турции.

Отметим, что изначально Кевин вылетел из Бразилии в Рим, где прошел медосмотр для трансфера в «Шахтер», а уже затем перебрался в Турцию, где подопечные Марино Пушича проводят тренировочный сбор.

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Кевин Палмейрас Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ презентация фото Даша Савина
Источник Globo Esporte
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Комментарии 86
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Pavel_i_CO
"Робітниці" шахтьора. Тепер так негрів в шахтьор заманюють 
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+2
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OtsoCity
Успіхів в Шахтарі
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+1
Alex T
2 шлендры бонусом?
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+1
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FunnyCat_____
И напомню - 15 Лямов, это больше чем потратили все остальные клубы Украины вместе взятые за несколько окон.
 Так что весь успех ФК Гудок - это трансферная политика мешка и админ ресурс 
Дайте Юксе или Диназу возможность покупать игроков по 15 Лямов во время войны, и они тоже выйдут в ЛЧ от Украины  
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0
Boodya 1209
Бачу, замовлення в 100коментів тролі виконують на ура😂
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0
Dmytro11q
Все ж варто дочекатися офіційної презентації, щоб все було, як належить. Тоді й мову подальшу вести. Все ж гарна світлина. Надихає на великі справи. Наприклад, припинення війни й повернення нашою країною територій, що їй належать. Донецька, Луганська області, АР Крим. Тоді все буде чинно, життя прийде до певної норми, відштовхуючись від якої можна починати розвивати та будувати майбутнє, яким воно може бути тільки в нас, в Україні і ніде більше. 
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0
Pavel_i_CO
Обов'язково було викладати фото з природньою реакцією нєгра на "робітниць" ахмєтава
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0
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Boodya 1209
Ок, піду поїм 
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0
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FunnyCat_____
Уже не знают как своего лавочника пиарить 
Такое ощущение будто не дублера Палмейраса, а минимум Родриго подписали 
Шалупень бурбасовская , а ну голос подайте 
Норм покупать во время войны не пойми кого, за деньги киевских пенсионеров?
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-1
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contr
Чорносрак зараз витягне свого члена і буде цих двох пердолити 😫
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-1
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Dmytro11q
Виявляться, радіти життю можна. Тільки для цього щось треба робити. Натомість, деякі чомусь вважають за потрібне розкидуватись власним лайном навколо себе. Ну, то робіть це потайки. На біса це виносити на суспільний загал? Крім того, заздрість нікого до добра ще не приводила. Й навряд чи коли-небудь приведе.
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-1
Mr Voevudskiy
Везде пихают эту мочалку блондинистую 
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-1
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contr
Вони йому ВІДСОСАЛИ за знижку клубу 😫
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-1
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FunnyCat_____
Хотя пусть бы  уже лучше всяких Кевинов хоть по 35 лямов покупали, чем скупать судей в Украине 
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-2
Лига конференций без динамо
Boodya,ты теперь свой аккаунт contr отправил жрать куда пропал 
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-2
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contr
Всі на Реал ! Там Лунін ! Чи Ленін !?
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-2
Dmytro11q
Цікавий кадр тут намалювався. Чи то в нього жарти такі тупі, чи то він справді наративи пропаганди з країни 404 підтримує. 
Гарна світлина. Відразу відчувається, що ФК "Шахтар" не просто один з грандів УПЛ, але й один з майбутніх топ-клубів Європи.
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-2
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contr
Приїхав в бомж клуб шлюхтьор данєцк 😫
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-2
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OtsoCity
Лайно собаче суркисів вже воняє на увесь сайт 
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-3
Лига конференций без динамо
П_др опзжшный pavel(zporty) ты лучше расскажи почему в вашу помойку кипрскую  даже с Эритреи игроки не хотят переходить ?
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-3
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