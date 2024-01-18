ВИДЕО. Многомиллионный новичок уже тренируется с Шахтером
Пока «горняки» официально не объявили о трансфере Кевина
Сегодня, 18 января, авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что донецкий «Шахтер» достиг договоренности с бразильским «Палмейрасом» по трансферу Кевина.
Сообщается, что сумма трансфера составит около 15 миллионов евро.
«Горняки» пока о трансфере своего игрока не сообщили, впрочем, бразилец уже активно тренируется с «Шахтером». На видео Кевина можно увидеть позади Ефима Конопли.
21-летний вингер успел сыграть в Серии A чемпионата Бразилии (9 матчей, 1 гол), Кубке Либертадорес (2 матча, 0 голов) и молодежном чемпионате Бразилии (16 матчей, 6 голов и 1 ассист).
ВИДЕО. Многомиллионный новичок уже тренируется с Шахтером
Mais registros de Kevin já treinando pelo Shakhtar!— INFOS Palestra (@Infos_palestra) January 18, 2024
📹Reprodução/Shakhtar pic.twitter.com/GUEd11L543
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