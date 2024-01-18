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  4. ВИДЕО. Многомиллионный новичок уже тренируется с Шахтером
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 18:48 |
1092
1

ВИДЕО. Многомиллионный новичок уже тренируется с Шахтером

Пока «горняки» официально не объявили о трансфере Кевина

18 января 2024, 18:48 |
1092
1
ВИДЕО. Многомиллионный новичок уже тренируется с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Сегодня, 18 января, авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что донецкий «Шахтер» достиг договоренности с бразильским «Палмейрасом» по трансферу Кевина.

Сообщается, что сумма трансфера составит около 15 миллионов евро.

«Горняки» пока о трансфере своего игрока не сообщили, впрочем, бразилец уже активно тренируется с «Шахтером». На видео Кевина можно увидеть позади Ефима Конопли.

21-летний вингер успел сыграть в Серии A чемпионата Бразилии (9 матчей, 1 гол), Кубке Либертадорес (2 матча, 0 голов) и молодежном чемпионате Бразилии (16 матчей, 6 голов и 1 ассист).

ВИДЕО. Многомиллионный новичок уже тренируется с Шахтером

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Источник Twitter
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