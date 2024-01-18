Источник: Шахтер закрыл сделку по трансферу Кевина
Бразилец получил 5-летний контракт
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Шахтер» и «Палмейрас» закрыли сделку по переходу атакующего полузащитника Кевина. Игрок подписал контракт на 5 лет.
Трансфер оценивается в 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что украинский клуб гарантированно заплатит 12 миллионов евро, а еще три миллиона зависят от выступлений Кевина в новой команде.
21-летний нападающий успел сыграть в Серии A чемпионата Бразилии (9 матчей, 1 гол), Кубке Либертадорес (2 матча, 0 голов) и молодежном чемпионате Бразилии (16 матчей, 6 голов и 1 ассист).
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