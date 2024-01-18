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  4. Источник: Шахтер закрыл сделку по трансферу Кевина
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 15:48 |
506
4

Источник: Шахтер закрыл сделку по трансферу Кевина

Бразилец получил 5-летний контракт

18 января 2024, 15:48 |
506
4
Источник: Шахтер закрыл сделку по трансферу Кевина
ge.globo.com. Кевин

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Шахтер» и «Палмейрас» закрыли сделку по переходу атакующего полузащитника Кевина. Игрок подписал контракт на 5 лет.

Трансфер оценивается в 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что украинский клуб гарантированно заплатит 12 миллионов евро, а еще три миллиона зависят от выступлений Кевина в новой команде.

21-летний нападающий успел сыграть в Серии A чемпионата Бразилии (9 матчей, 1 гол), Кубке Либертадорес (2 матча, 0 голов) и молодежном чемпионате Бразилии (16 матчей, 6 голов и 1 ассист).

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Источник Фабрицио Романо
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Alexander Киев
" легіонери не хочуть їхати в Динамо " (с) Суркіс 
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