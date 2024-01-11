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  4. Хорошо заработали. Палмейрас продает игроков в Украину и россию
Украина. Премьер лига
11 января 2024, 19:31 |
1040
4

Хорошо заработали. Палмейрас продает игроков в Украину и россию

Кевин скоро должен перейти в Шахтер

11 января 2024, 19:31 |
1040
4
Хорошо заработали. Палмейрас продает игроков в Украину и россию
Globo. Эндрик и Кевин

По информации бразильских СМИ, руководство клуба «Палмейраса» очень довольно тем, как идет продажа игроков, что позволяет увеличить бюджет на 2024 год.

На днях клуб оформил трансфер форварда Артура в «Зенит», заработав 15 миллионов евро и еще три миллиона бонусов. Клубы Латинской Америки активно торгуют с российскими командами, несмотря на войну в Украине.

Однако продают футболистов и в Украину. GloboEsporte подтверждает договоренность о продаже вингера Кевина в «Шахтер». Указывается сумма в 12 миллионов евро и еще три миллиона бонусов.

Правда, главной продажей остается форвард Эндрик, который летом 2024 года перейдет в «Реал». Когда игроку исполнится 18 лет, «Палмейрас» получит по разным данным от 50 до 60 миллионов евро.

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Палмейрас Кевин Эндрик Реал Мадрид трансферы трансферы УПЛ
Источник Globoesporte
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serhiy
Все ок - Шахтар з такими дружить .
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Віктор Коробка
А Реал - це Україна, чи росія?
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