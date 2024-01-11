Хорошо заработали. Палмейрас продает игроков в Украину и россию

По информации бразильских СМИ, руководство клуба «Палмейраса» очень довольно тем, как идет продажа игроков, что позволяет увеличить бюджет на 2024 год.

На днях клуб оформил трансфер форварда Артура в «Зенит», заработав 15 миллионов евро и еще три миллиона бонусов. Клубы Латинской Америки активно торгуют с российскими командами, несмотря на войну в Украине.

Однако продают футболистов и в Украину. GloboEsporte подтверждает договоренность о продаже вингера Кевина в «Шахтер». Указывается сумма в 12 миллионов евро и еще три миллиона бонусов.

Правда, главной продажей остается форвард Эндрик, который летом 2024 года перейдет в «Реал». Когда игроку исполнится 18 лет, «Палмейрас» получит по разным данным от 50 до 60 миллионов евро.