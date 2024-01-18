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  4. Экс-вратарь Овьедо: «Лунин всегда был очень уважительным»
Испания
18 января 2024, 21:55 |
570
0

Экс-вратарь Овьедо: «Лунин всегда был очень уважительным»

Нерео Шампань – о периоде выступлений украинца в «Овьедо»

18 января 2024, 21:55 |
570
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Экс-вратарь Овьедо: «Лунин всегда был очень уважительным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший голкипер «Овьедо» Нерео Шампань рассказал о периоде выступлений за клуб на правах аренды Андрей Лунина (20 матчей в сезоне 2019/2020):

«Время, проведенное в «Овьедо», было ему нужно, чтобы взрослеть в Испании.

Андрей всегда был очень уважительным и большим профессионалом. Он часами тренировался. Он был очень методичен, с рутинными привычками. Он уделял много времени подготовке, и сегодня он получил награду.

Он очень разносторонний вратарь. С игрой в воздухе, очень безопасный, ловкий, сильный. И с особым талантом к пенальти».

Сегодня Лунин попал в основной состав «Реала» на матч с «Атлетико».

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Овьедо Андрей Лунин Реал Мадрид
Источник Relevo
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