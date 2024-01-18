Экс-вратарь Овьедо: «Лунин всегда был очень уважительным»
Нерео Шампань – о периоде выступлений украинца в «Овьедо»
Бывший голкипер «Овьедо» Нерео Шампань рассказал о периоде выступлений за клуб на правах аренды Андрей Лунина (20 матчей в сезоне 2019/2020):
«Время, проведенное в «Овьедо», было ему нужно, чтобы взрослеть в Испании.
Андрей всегда был очень уважительным и большим профессионалом. Он часами тренировался. Он был очень методичен, с рутинными привычками. Он уделял много времени подготовке, и сегодня он получил награду.
Он очень разносторонний вратарь. С игрой в воздухе, очень безопасный, ловкий, сильный. И с особым талантом к пенальти».
Сегодня Лунин попал в основной состав «Реала» на матч с «Атлетико».
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