Экс-вратарь Овьедо: «Лунин всегда был очень уважительным»

Бывший голкипер «Овьедо» Нерео Шампань рассказал о периоде выступлений за клуб на правах аренды Андрей Лунина (20 матчей в сезоне 2019/2020):

«Время, проведенное в «Овьедо», было ему нужно, чтобы взрослеть в Испании.

Андрей всегда был очень уважительным и большим профессионалом. Он часами тренировался. Он был очень методичен, с рутинными привычками. Он уделял много времени подготовке, и сегодня он получил награду.

Он очень разносторонний вратарь. С игрой в воздухе, очень безопасный, ловкий, сильный. И с особым талантом к пенальти».

Сегодня Лунин попал в основной состав «Реала» на матч с «Атлетико».