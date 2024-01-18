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Кубок Испании
18 января 2024, 21:00 | Обновлено 18 января 2024, 21:45
4378
0

Сдержал ли Анчелотти слово? Стал известен состав Реала на дерби с Атлетико

Вратарь Андрей Лунин сыграет с первых минут против «матрасников»

18 января 2024, 21:00 | Обновлено 18 января 2024, 21:45
4378
0
Сдержал ли Анчелотти слово? Стал известен состав Реала на дерби с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

В четверг, 18 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграют мадридские «Атлетико» и «Реал». Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:30.

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Стал известен стартовый состав «Реала» на этот матч. Украинский страж ворот Андрей Лунин сыграет с первых минут против «матрасников»

Лунин сыграет второй раз подряд против топ-клуба Испании. В воскресенье Андрей помог победить «Барселону» (4:1) и выиграть Суперкубок Испании.

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Атлетико - Реал Мадрид стартовые составы
Источник Sport.ua
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