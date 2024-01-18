Сдержал ли Анчелотти слово? Стал известен состав Реала на дерби с Атлетико
Вратарь Андрей Лунин сыграет с первых минут против «матрасников»
В четверг, 18 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграют мадридские «Атлетико» и «Реал». Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:30.
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Стал известен стартовый состав «Реала» на этот матч. Украинский страж ворот Андрей Лунин сыграет с первых минут против «матрасников»
Лунин сыграет второй раз подряд против топ-клуба Испании. В воскресенье Андрей помог победить «Барселону» (4:1) и выиграть Суперкубок Испании.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 18, 2024
🆚 @Atleti@UnicajaBanco | #CopaDelRey pic.twitter.com/2lCN6KrIMe
👥 Estos son los 𝟭𝟭 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 que nos representarán a todos de inicio esta noche pic.twitter.com/dht93yMEx4— Atlético de Madrid (@Atleti) January 18, 2024
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