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18 января 2024, 21:39 | Обновлено 18 января 2024, 22:06
1396
0

Названы самые ненавистные персоны в футболе. На каком месте Роналду?

Издание FourFourTwo обнародовало интересный рейтинг

18 января 2024, 21:39 | Обновлено 18 января 2024, 22:06
1396
0
Названы самые ненавистные персоны в футболе. На каком месте Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Луиз Суарес

Авторитетный английский портал FourFourTwo опубликовал рейтинг самых ненавистных персон в футболе.

Возглавил рейтинг бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон, недавно выступивший против помощи Украине от Великобритании.

Второе место списка получил бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, правление которого закончилось позором на фоне одного из крупнейших коррупционных скандалов в истории спорта. Третьим в списке идет бывший вратарь сборной Германии Харальд Шумахер.

В первую десятку также попали Криштиану Роналду (7), Луис Суарес (8) и уже экс-тренер «Ромы» Жозе Моуриньо (10).

Диего Марадона занял 14 строчку рейтинга, а легендарный наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон – 27.

Топ-10 самых ненавистных персон в футболе

  1. Джоуи Бартон
  2. Йозеф Блаттер
  3. Харальд Шумахер
  4. Мишель Платини
  5. Эль-Хаджи Диуф
  6. Джон Терри
  7. Криштиану Роналду
  8. Луис Суарес
  9. Пит Винкельман
  10. Жозе Моуриньо
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Йозеф Блаттер Жозе Моуриньо Диего Марадона Алекс Фергюсон Мишель Платини Эль-Хаджи Диуф Джон Терри Криштиану Роналду Луис Суарес рейтинг FourFourTwo
Источник FourFourTwo
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