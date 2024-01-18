Названы самые ненавистные персоны в футболе. На каком месте Роналду?

Авторитетный английский портал FourFourTwo опубликовал рейтинг самых ненавистных персон в футболе.



Возглавил рейтинг бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон, недавно выступивший против помощи Украине от Великобритании.

Второе место списка получил бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, правление которого закончилось позором на фоне одного из крупнейших коррупционных скандалов в истории спорта. Третьим в списке идет бывший вратарь сборной Германии Харальд Шумахер.

В первую десятку также попали Криштиану Роналду (7), Луис Суарес (8) и уже экс-тренер «Ромы» Жозе Моуриньо (10).

Диего Марадона занял 14 строчку рейтинга, а легендарный наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон – 27.

Топ-10 самых ненавистных персон в футболе