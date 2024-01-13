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13 января 2024, 07:17 |
75
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Обошел Веа и Это'О. Салаха признали лучшим футболистом Африки в истории

Также в топ-10, помимо египтянина, попали два действующих игрока

13 января 2024, 07:17 |
75
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Обошел Веа и Это'О. Салаха признали лучшим футболистом Африки в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Британский портал FourFourTwo составил рейтинг из 32 лучших африканских футболистов в истории.

На первое место журналисты подставили форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха. Также в тройку лидеров попали либериец Джордж Веа, являющийся единственным обладателем «Золотого мяча» из Африки, и бывший форвард «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна Самюэль Это′О. Из действующих футболистов в топ-10 также оказались Садио Мане (экс-«Саутгемптон», «Ливерпуль», «Бавария», ныне – «Аль-Наср») и Рияд Марез (экс-«Лестер», «Манчестер Сити», сейчас – «Аль-Хиляль»).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Мохамед Салах (Египет)

2. Джордж Веа (Либерия)

3. Самюэль Это′О (Камерун)

4. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар)

5. Яя Туре (Кот-д′Ивуар)

6. Садио Мане (Сенегал)

7. Рияд Марез (Алжир)

8. Абеди Пеле (Гана)

9. Майкл Эссьен (Гана)

10. Джей-Джей Окоча (Нигерия)

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Мохамед Салах Джордж Веа Самюэль Это'о Дидье Дрогба Яя Туре Садио Мане Рияд Марез Майкл Эссьен Джей-Джей Окоча лучший игрок FourFourTwo Золотой мяч
Источник FourFourTwo
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