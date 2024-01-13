Обошел Веа и Это'О. Салаха признали лучшим футболистом Африки в истории
Также в топ-10, помимо египтянина, попали два действующих игрока
Британский портал FourFourTwo составил рейтинг из 32 лучших африканских футболистов в истории.
На первое место журналисты подставили форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха. Также в тройку лидеров попали либериец Джордж Веа, являющийся единственным обладателем «Золотого мяча» из Африки, и бывший форвард «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна Самюэль Это′О. Из действующих футболистов в топ-10 также оказались Садио Мане (экс-«Саутгемптон», «Ливерпуль», «Бавария», ныне – «Аль-Наср») и Рияд Марез (экс-«Лестер», «Манчестер Сити», сейчас – «Аль-Хиляль»).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Мохамед Салах (Египет)
2. Джордж Веа (Либерия)
3. Самюэль Это′О (Камерун)
4. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар)
5. Яя Туре (Кот-д′Ивуар)
6. Садио Мане (Сенегал)
7. Рияд Марез (Алжир)
8. Абеди Пеле (Гана)
9. Майкл Эссьен (Гана)
10. Джей-Джей Окоча (Нигерия)
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