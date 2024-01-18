Кучер рассказал о долгах Днепра-1 перед игроками

Бывший тренер «Днепра-1» Александр Кучер отреагировал на информацию об иске против днепровского клуба.

«Я подал на них иск в Палату разрешения споров УАФ. Они должны мне зарплату за три месяца и бонусы за второе место в размере 100-150 тысяч долларов.

Когда я подготовил все документы, я передал их в «Днепр-1» и позвонил Русолу. Он мне не ответил и никто не перезвонил. Это было еще до нового года. Теперь жду заседание.

Задолженность перед игроками, думаю, тоже есть. Насколько я знаю, они должны футболистам зарплату за четыре месяца», – рассказал Кучер.

Ранее полузащитник «Днепра-1» поделился мнением о бывшем наставнике.