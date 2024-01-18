Кучер рассказал о долгах Днепра-1 перед игроками
Экс-тренер днепрян отреагировал на информацию об иске против бывшего клуба
Бывший тренер «Днепра-1» Александр Кучер отреагировал на информацию об иске против днепровского клуба.
«Я подал на них иск в Палату разрешения споров УАФ. Они должны мне зарплату за три месяца и бонусы за второе место в размере 100-150 тысяч долларов.
Когда я подготовил все документы, я передал их в «Днепр-1» и позвонил Русолу. Он мне не ответил и никто не перезвонил. Это было еще до нового года. Теперь жду заседание.
Задолженность перед игроками, думаю, тоже есть. Насколько я знаю, они должны футболистам зарплату за четыре месяца», – рассказал Кучер.
Ранее полузащитник «Днепра-1» поделился мнением о бывшем наставнике.
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