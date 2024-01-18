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Украина. Премьер лига
18 января 2024, 20:41 | Обновлено 18 января 2024, 20:49
2614
2

Кучер рассказал о долгах Днепра-1 перед игроками

Экс-тренер днепрян отреагировал на информацию об иске против бывшего клуба

18 января 2024, 20:41 | Обновлено 18 января 2024, 20:49
2614
2
Кучер рассказал о долгах Днепра-1 перед игроками
СК Днепр-1. Александр Кучер

Бывший тренер «Днепра-1» Александр Кучер отреагировал на информацию об иске против днепровского клуба.

«Я подал на них иск в Палату разрешения споров УАФ. Они должны мне зарплату за три месяца и бонусы за второе место в размере 100-150 тысяч долларов.

Когда я подготовил все документы, я передал их в «Днепр-1» и позвонил Русолу. Он мне не ответил и никто не перезвонил. Это было еще до нового года. Теперь жду заседание.

Задолженность перед игроками, думаю, тоже есть. Насколько я знаю, они должны футболистам зарплату за четыре месяца», – рассказал Кучер.

Ранее полузащитник «Днепра-1» поделился мнением о бывшем наставнике.

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Александр Кучер зарплаты судебный иск Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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Xvalenok03
Интеоесная новость.
И источник интересный. 
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Лига конференций без динамо
Скоро придет п_здец и  минусовым,не греют беню в СИЗО и он х_й на минусовых положил 
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Теннис
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