Владимир ТАНЧИК: «Кучер – молодой, но очень перспективный тренер»
Полузащитник «Днепра-1» поделился мнением о бывшем наставнике
Полузащитник «Днепра-1» Владимир Танчик поделился мнением о своем бывшем 41-летнем наставнике Александре Кучере.
– В состав днепрян Вы перешли вместе со штабом Александра Кучера. Как Вы отреагировали на его отставку?
– Увольнение было неожиданным, чувствовал, что я, как футболист мог больше помочь команде и тренеру. Уважаю Александра Николаевича, он хоть и молодой, но очень перспективный тренер.
Ранее 32-летний Владимир Танчик рассказал, что невероятные скоростные качества ему помогает сохранять шоколад.
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