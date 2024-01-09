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  4. Владимир ТАНЧИК: «Кучер – молодой, но очень перспективный тренер»
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 22:37 |
303
0

Владимир ТАНЧИК: «Кучер – молодой, но очень перспективный тренер»

Полузащитник «Днепра-1» поделился мнением о бывшем наставнике

09 января 2024, 22:37 |
303
0
Владимир ТАНЧИК: «Кучер – молодой, но очень перспективный тренер»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Полузащитник «Днепра-1» Владимир Танчик поделился мнением о своем бывшем 41-летнем наставнике Александре Кучере.

– В состав днепрян Вы перешли вместе со штабом Александра Кучера. Как Вы отреагировали на его отставку?

– Увольнение было неожиданным, чувствовал, что я, как футболист мог больше помочь команде и тренеру. Уважаю Александра Николаевича, он хоть и молодой, но очень перспективный тренер.

Ранее 32-летний Владимир Танчик рассказал, что невероятные скоростные качества ему помогает сохранять шоколад.

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чемпионат Украины по футболу Владимир Танчик Украинская Премьер-лига Днепр-1 Александр Кучер
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