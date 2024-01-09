Владимир ТАНЧИК: «Кучер – молодой, но очень перспективный тренер»

Полузащитник «Днепра-1» Владимир Танчик поделился мнением о своем бывшем 41-летнем наставнике Александре Кучере.

– В состав днепрян Вы перешли вместе со штабом Александра Кучера. Как Вы отреагировали на его отставку?

– Увольнение было неожиданным, чувствовал, что я, как футболист мог больше помочь команде и тренеру. Уважаю Александра Николаевича, он хоть и молодой, но очень перспективный тренер.

Ранее 32-летний Владимир Танчик рассказал, что невероятные скоростные качества ему помогает сохранять шоколад.