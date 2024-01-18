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Украина. Премьер лига
18 января 2024, 19:32 | Обновлено 18 января 2024, 19:50
2936
2

Источник: Кучер подал иск против Днепра-1

Клуб не рассчитался с тренером после увольнения

18 января 2024, 19:32 | Обновлено 18 января 2024, 19:50
2936
2
Источник: Кучер подал иск против Днепра-1
СК Днепр-1. Александр Кучер

Бывший главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер подал иск на клуб. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его информации, «Днепр-1» не рассчитался с тренером за последние три месяца работы. Также клуб не выплатил Кучеру бонус в размере 100 тысяч долларов за итоговое второе место в прошлом сезоне УПЛ.

В декабре Кучер подал иск в Палату по решениям споров УАФ. Рассмотрение иска состоится уже после выборов нового президента УАФ.

Похожий иск на «Днепр-1» подал предшественник Кучера на посту главного тренера Игор Йовичевич. Из-за этого клуб получил трансферный бан.

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Александр Кучер Днепр-1 Игорь Бурбас судебный иск зарплаты
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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Andy_P
Хоть мне и отвратен этот гопник Кучер, но клуб-кидала должен быть наказан.
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+8
CheMP
красавчик! нагни их! 
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+4
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