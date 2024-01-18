Источник: Кучер подал иск против Днепра-1

Бывший главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер подал иск на клуб. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его информации, «Днепр-1» не рассчитался с тренером за последние три месяца работы. Также клуб не выплатил Кучеру бонус в размере 100 тысяч долларов за итоговое второе место в прошлом сезоне УПЛ.

В декабре Кучер подал иск в Палату по решениям споров УАФ. Рассмотрение иска состоится уже после выборов нового президента УАФ.

Похожий иск на «Днепр-1» подал предшественник Кучера на посту главного тренера Игор Йовичевич. Из-за этого клуб получил трансферный бан.